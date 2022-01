​Komt er straks ook een darkweb-Metaverse?

Het darkweb is de manier waarop je via het internet illegale dingen kunt doen. De kans dat je er nooit iets hoeft te zoeken is heel groot, of zou in ieder geval groot moeten zijn. Maar wat is het darkweb precies en hoe zal het zich ontwikkelen binnen Meta’s plannen voor het Metaverse?



Darkweb

Het darkweb of darknet is een illegaal gedeelte op het internet waar mensen handelen in creditcardgegevens, cyberwapens en meer dingen in de hacker- of andere criminaliteit. Het wordt gezien als de locatie waar criminelen samenkomen of in ieder geval dingen vinden om illegale activiteiten mee te doen. Soms bieden criminelen hun diensten aan, zoals phishingmails versturen.

Een website in een darknet bereik je niet door op Google te zoeken naar ‘darknet’. Je hebt hiervoor een ander netwerk nodig, dat ironisch genoeg ooit werd gestart door het Amerikaanse leger. Het heet het TOR-netwerk, wat staat voor The Union Router (en ze gebruiken het nog steeds voor vertrouwelijke documenten). Soms is er zelfs een uitnodiging nodig voor bepaalde locaties, maar in principe kun je veel gedeeltes ervan ook bereiken zonder dat iemand je vroeg om langs te komen.