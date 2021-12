​Nike gaat schoenen maken voor het Metaverse van Facebook

Het is hét gesprek van de dag sinds Facebook heeft aangekondigd dat het met een Metaverse komt: wat is het nou precies? Hoewel het nog steeds officieel vorm moet krijgen, krijgt het tegelijkertijd ook juist meer vorm omdat bedrijven er allemaal op hun eigen manier mee bezig zijn. Nike bijvoorbeeld, dat heeft een bedrijf gekocht dat virtuele schoenen maakt.

RTFKT RTFKT is een virtuele sneakermaker die daarnaast NFT’s creëert. Immers moet je straks in die online wereld ook tof doen met je limited edition sneakers en het wordt niet meer ‘limited’ dan bij een NFT. Een NFT is een non-fungible token en dat betekent dat hij niet kan worden gekopieerd: het bestaat uit unieke deeltjes, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bitcoin waarbij de ene bitcoin exact dezelfde waarde en vorm heeft als de andere. Nike is een van dé merken waarvan mensen loten omdat ze sneakers zo graag willen hebben, naast dat het bijvoorbeeld veel samenwerkt met Patta voor exclusieve schoenen die vaak zelfs vlak na hun releasedatum al flink over de kop gaan in prijs. Geen wonder dus dat het die positie ook wil vergaderen in die Metaverse, die plek waar we straks allemaal virtuele levens hebben, nog veel intenser dan we nu al doen met social media.

Nike in het Metaverse Nike noemt RTFKT Studios “een toonaangevend merk dat gebruikmaakt van baanbrekende innovatie om de verzamelobjecten van de volgende generatie te leveren, waarin cultuur en gaming samenkomen.” Het zal geen goedkope aankoop zijn geweest, want RTFKT heeft in februari nog met FEWOCiOUS samengewerkt aan 600 paar virtuele sneakers die samen voor 3,1 miljoen dollar werden verkocht. En toen waren NFT’s nog niet eens zo bekend. Inmiddels is zowel NFT als Metaverse echt een buzzword aan het worden en merk je dat steeds meer bedrijven op deze golf willen meeliften. Ubisoft gaat in zijn games NFT’s aanbieden waarmee je te koop kunt lopen in de virtuele wereld en Red Bull heeft goede zaken gedaan met de speciale NFT’s die het uitbracht in het kader van Max Verstappens Formule 1-succes.

Microsoft en Google Ook zijn er veel bedrijven die alvast toezeggingen doen van de rol die ze willen vervullen in het Metaverse dat Facebook/Meta voor ogen heeft, maar waarvan het niet de baas wil zijn maar slechts een speler. Google wil bijvoorbeeld meer doen met augmented reality om de digitale wereld en de echte wereld steeds dichterbij elkaar te brengen. Microsoft gaat traditioneler aan de slag en wil virtuele kantoren en werkplekken maken, waar je dan goed kan samenwerken met je collega’s in plaats van de wat klunzige videocalls die we nu vooral hebben. Gelinkt aan NFT’s (en die gaan een grote rol spelen in het Metaverse), zie je ook dat crypto-bedrijven instappen. Binance heeft bijvoorbeeld een goede infrastructuur voor crypto, die zo deel kan uitmaken van dat soort van internet 3.0. Gamebedrijven zorgen dat ontwikkelaars niet meer alleen 3D-objecten maken voor hun spellen, maar ook voor de metaverse. Nvidia wil bijvoorbeeld een speciale avatarcreator maken genaamd Omniverse Avatar. Het idee is dat je door spraakherkenning en gezichtstracking een levensechte 3D-avatar kunt maken die je dan weer inzet in die Metaverse.

Daten in de virtuele wereld Zelfs een bedrijf als Match.com wil graag zijn bijdrage leveren door vast na te denken over dating in zo’n virtuele omgeving. Het heeft plannen onthuld voor een dating-ervaring genaamd Single Town waarin je eigenlijk virtueel een bar bezoekt met allerlei andere singles. Kortom, juist omdat bedrijven uit de echte wereld zich er al volop storten, lijkt het er steeds meer op dat die Metaverse een soort virtuele kopie van onze echte wereld wordt. Maar hopelijk weer niet teveel, want de kunst van de digitale wereld is juist dat je dingen net even mooier of magischer kunt maken dan in de realiteit mogelijk is. Bovendien is het ergens niet te hopen dat het hele Metaverse-leven een aaneenschakeling van NFT’s gaat worden, zodat het nog steeds een leuke belevenis is wanneer je minder rijk bent. We zijn dan ook benieuwd wat Nike precies van plan is met zijn nieuwe aankoop, maar daarover onthult het ongetwijfeld meer in 2022, het jaar waarin dat Metaverse hopelijk nog meer tot leven komt.