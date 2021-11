2021: het jaar waarin social media vriendelijker wilden worden

Social mediabedrijven hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk: het ene na het andere onderzoek verschijnt waarin ofwel duidelijk wordt dat er te weinig moderatie is, ofwel dat mensen er negatieve psychologische effecten van merken. In films en series is de aantrekkelijke cheerleader ingeruild voor de oppervlakkige social media-koningin. Tijd voor een charme-offensief van Twitter, Facebook, Instagram en consorten.

YouTube schrijft : “Om ervoor te zorgen dat YouTube respectvolle interacties tussen kijkers en videomakers bevordert, hebben we verschillende functies en beleidsregels geïntroduceerd. Eerder dit jaar hebben we geëxperimenteerd met de vind-ik-niet-leuk-knop om te zien of we creators beter kunnen beschermen tegen intimidatie.”

Waarom niet die hele dislike-knop eraf? Omdat YouTube die informatie gebruikt om video’s aan anderen aan te bevelen. Waarschijnlijk hebben creators er alsnog wel last van dat er dislikes worden gegeven (ze zien het immers zelf nog wel), maar het feit dat de rest van de wereld het niet ziet, zal wel een last van hun schouders zijn.

Uit dat experiment blijkt dat het beter is voor het welzijn van de makers van de video’s om de aantallen duimpjes naar beneden niet weer te geven. Hierbij heeft YouTube het ook over ‘dislike’-aanvallen: hierbij zorgen mensen bewust dat creators veel dislikes krijgen om daar zelf beter van te worden (of gewoon om gemeen te doen). Vooral kleinere YouTube-kanalen zouden hier enorm onder lijden.

Geen populariteitswedstrijd

Andere social media zijn ook ‘vriendelijker’ geworden dit jaar. Zo heeft Instagram besloten om het aantal likes niet meer te tonen en de populariteitswedstrijd die het is geworden in te dimmen. Daarnaast komt het met een melding waarin mensen wordt gevraagd of ze niet beter even een pauze kunnen nemen of bijvoorbeeld naar andere onderwerpen te kijken, wanneer ze aan het doomscrollen lijken te zijn.

Facebook gooide het daarentegen weer over een heel andere boeg: het social medium besloot om minder data te verzamelen over zijn gebruikers. Nog steeds verzamelt het een grote schare aan informatie over zijn gebruikers en is de link met WhatsApp en Instagram ook een ‘gevaarlijke’ om in de gaten te houden, maar uiteindelijk is het zich in ieder geval bewust van zijn imago. Wie weet hoe dit nog verder verandert, en welke kant op, wanneer het straks helemaal in het Metaverse opgaat.