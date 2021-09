​Social media-bedrijven vechten om creators

Een ster worden op YouTube, geld verdienen met Instagram: er wordt online genoeg reclame voor gemaakt, terwijl het natuurlijk alleen die lucky few zijn die het ook maken. Tegelijkertijd is er tussen verschillende social media een enorme wedloop gaande: hoe houd je die populaire creators in huis?



Clubhouse

Clubhouse is deze week in het nieuws om hoe het omgaat met creators. Tijdens een speciaal Creator First-programma van het bedrijf konden creators hun ideeën pitchen, maar in plaats van dat dit 1-op-1 werd gedaan, was dit out in the open op Clubhouse zelf. Iedereen kon meeluisteren naar je pitch en dat was natuurlijk niet tof. Niet alleen omdat dat het nog spannender maakt om te pitchen, maar ook omdat je kans loopt dat iemand er met je idee vandoor gaat.

De creators die erbij waren, waren echter niet alleen not amused om die redenen. Het leek erop dat Clubhouse niet genoeg bedrijven kon vinden om er een groot 1-op-1-breakout-evenement van te maken. Uiteindelijk gingen veel creators met lege handen ‘naar huis’. Lege handen en een heleboel teleurstelling. Dat is niet alleen vervelend voor deze creatievelingen, maar ook voor Clubhouse. Het is namelijk heel makkelijk om talent te verliezen aan andere social media.