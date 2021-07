Je kunt nu ook zonder uitnodiging in Clubhouse

Vanaf nu hoef je niet meer op een uitnodiging te wachten als je de audio chatapp Clubhouse wilt gaan gebruiken. Dat maakten de twee oprichters deze week in een blogposting bekend. Tegelijkertijd werd ook het nieuwe Clubhouse logo onthuld. Met deze veranderingen is de beta-fase, waar Clubhouse zich sinds de lancering een jaar geleden nog altijd in bevond, ook meteen verleden tijd.

10 miljoen Clubhouse wachtenden

Voor iedereen die op dit moment nog op de wachtlijst voor een uitnodiging om deel te nemen stond, op dit moment zijn dat er zo’n 10 miljoen, is dit natuurlijk goed nieuws. Die worden overigens niet allemaal tegelijk en automatisch toegevoegd worden. Dat gebeurt in fases, maar iedereen die nu handmatig een inlog-verzoek doet, of de app downloadt, wordt wel direct toegelaten. Sta je al op de wachtlijst en wil je nu direct jouw nieuwe Clubhouse account activeren, dan kun je dat dus doen door zelf een nieuw login-verzoek uit te voeren.

De populariteit van Clubhouse is het afgelopen jaar razendsnel gestegen. Dat werd de afgelopen twee maanden nog eens extra benadrukt. Sinds de lancering van de Android versie, medio mei, verwelkomde het platform alleen al 10 miljoen nieuwe gebruikers.