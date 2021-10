​Het probleem met overzichten en herinneringen op social media

Het is inmiddels een traditie in december: lijstjes! We willen niet alleen een top 2000, we willen ook horen wat er allemaal op YouTube is gebeurd, we willen onze persoonlijkheid in muziek terugzien in Spotify Wrapped en natuurlijk kijken we allemaal naar een ouderjaarsconference waarin we ook nog even met wat satire en humor terugkijken op alweer een bewogen jaar. Maar wat als dat jaar juist niet zo bewogen was? We alleen maar binnenzaten? YouTube stopt met zijn eindejaars-Rewind en dat is een goed idee.

Rewind-video's op YouTube

Vorig jaar verscheen hij al niet, de Rewind-video die YouTube altijd deelt over het jaar. De reden? Er was weinig om feestelijk over te zijn door het coronavirus en meerdere grote wereldgebeurtenissen. Hoewel er natuurlijk elk jaar wel dingen zijn die grote groepen mensen op een negatieve manier beïnvloeden, is er wat voor te zeggen. Dit jaar zou het wel goedkomen, maar dat is niet helemaal waar. Hoewel we het coronavirus op veel gebieden iets beter de baas zijn, is er nog steeds geen Rewind-video van YouTube.

Het bedrijf maakt al sinds 2011 Rewind-video’s, maar stopt ermee. De reden is dat het videoplatform te groot is geworden om goede video’s te maken om het jaar samen te vatten. het gaat wel iets anders doen in december, namelijk eindejaarsvideo’s van bekende YouTubers in de etalage zetten. Die creators zijn toch veel beter in het maken van video’s, zegt YouTube. Het zou niets te maken hebben met de kritiek die YouTube kreeg voor onderwerpen die volgens het publiek misten in de jaarvideo.