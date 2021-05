​Je likes verbergen op Facebook en Instagram: elk moment kan het

Geen likes tonen

Juist nu je het zelf in de hand hebt, kun je kiezen om de optie al dan niet uit te schakelen. Facebook hoopt dat je dan berichten niet meer liket om populariteit, maar juist om de inhoud. De nieuwe mogelijkheid wordt in de komende weken toegevoegd aan zowel Facebook en Instagram. Er zijn overigens vier opties te kiezen: je kunt alle likes blijven zien, alle likes verbergen, alleen de likes op de eigen posts verbergen of likes op posts van anderen verbergen.

We wisten al enige tijd dat deze mogelijkheid eraan zat te komen. Al in 2019 begon Facebook met het testen van deze opties. Het laat ruimte voor een nieuwe situatie, want influencers worden er juist voor uitgekozen: het aantal likes die de foto krijgt. Waarschijnlijk zullen influencers of mensen die influencers willen zijn de likes dus wel open laten staan, juist om zich in de kijker te spelen van bedrijven. Daarnaast kan er nog een reden zijn om anders om te gaan met het aantal likes: er worden regelmatig likes gekocht, wat uiteraard niet de bedoeling is en een enorm vertekend beeld geeft.