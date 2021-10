​Facebook heet straks Meta: wordt een metaverse

Facebook heet binnenkort Meta. Het social medium gaat volledig op de schop en daarbij hoort een nieuwe naam. CEO Mark Zuckerberg kondigde dit aan tijdens Facebook Connect, dat niet voor niets zo heette: “We zijn een bedrijf dat technologie bouwt om connecties te maken. Samen kunnen we nu eindelijk mensen in het midden van onze technologie zetten.”

Van smoelenboek naar Metaverse

Zuckerberg had het onder meer over het maken van een nog grotere ‘creator’-economy, waarin de creatieven een nog betere plek zouden moeten hebben voor hun uitspattingen. Daarnaast hoopt Mark met zijn team iets te bouwen dat mensen helpt naar zichzelf te kijken. Hij denkt dat de naam Facebook niet goed weergeeft wat zijn bedrijf allemaal doet en om dat open te breken en dat metaverse mogelijk te maken, is een nieuwe naam nodig.

Hoewel het een nogal rigoureus besluit is, is het ergens wel voor te stellen. Niet alleen omdat dat metaverse mede dankzij bijvoorbeeld virtual reality nog groter moet worden dan waarmee Facebook nu wordt geassocieerd. Facebook is ook allang niet meer een naam die we per se met heel veel positieve dingen associëren. Bij Facebook zie je een Zuckerberg die zijn handen wast in onschuld, een Cambridge Analytica-schandaal en de negatieve kanten aan social media.