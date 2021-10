Gaat Facebook een ‘Googletje’ doen en zijn naam wijzigen?

Google deed het enkele jaren geleden al. De naam van het moederbedrijf vernieuwen in ‘Alphabet’. Google was toen al lang niet meer alleen een zoekmachine. Daarom moest de naam van het bedrijf er aan geloven om de lading beter te kunnen dekken. Facebook zou nu hetzelfde overwegen. Dat beweren althans insiders die claimen dat ze over informatie beschikken die direct van de bron afkomstig is. Volgende week al, tijdens het Connect event van Facebook, zou Mark Zuckerberg de nieuwe naam gaan onthullen.

Meer dan alleen een sociaal netwerk

De reden daarvoor, zo stelt de bron van deze geruchten, is dat Facebook – en dan vooral Zuckerberg – er naar streeft dat het (zijn) bedrijf uiteindelijk herinnerd zal worden als meer dan alleen de maker van een populair sociaal netwerk. ‘XXXXXXXX’ <Voeg hier de nieuwe naam in>, moet het bedrijf van de ‘metaversie’ worden. Die ambitie heeft Zuckerberg zelf deze zomer al diverse keren wereldkundig gemaakt.

Over de nieuwe naam van Facebook’s moederbedrijf wordt, uiteraard, nu volop gespeculeerd. ‘Horizon’ of iets dat daar op lijkt, wordt als een van de opties genoemd. Dat is gebaseerd op de al geruime tijd in ontwikkeling zijnde VR-versie van Facebook. We gaan het wel zien, of niet. De bron van deze geruchten laat er in ieder geval niets over los. Waarschijnlijk omdat hij of zij het ook echt niet weet. Vooralsnog houdt Facebook de nieuwe naam dus goed verborgen. Let wel, áls die er komt.