​Waarom Facebook voor 10.000 banen zorgt in Europa

Facebook mag dan constant onder vuur liggen door de Europese Unie, het is toch van plan voor een heleboel werkgelegenheid te zorgen in de EU. Het heeft grote plannen en heeft daarvoor maar liefst 10.000 mensen nodig. Dit is wat die grote plannen inhouden.



Metaverse

Facebook wil een metaverse bouwen. Dat roept echter nogal wat vragen op: wat is een metaverse? Het is eigenlijk een soort online universum. Een plek waar je naartoe kunt gaan en waarin je virtueel bestaat, terwijl je door de fysieke jou wordt aangestuurd. Mand? Een metaverse is een virtuele wereld. Eigenlijk is World of Warcraft ook een soort metaverse, want dit is een virtuele wereld waarin echte mensen op virtuele wijze samenkomen en met elkaar in contact staan.

Terug naar Facebook, want het wil een nieuwe fase inluiden voor zijn social mediaplatform. In principe is Facebook al een soort online dorpsplein waar mensen samenkomen, maar Facebook wil -ondanks de heftige storingen laatst- groter gaan. Het heeft natuurlijk virtual reality-bedrijf Oculus gekocht en het wil in zijn metaverse dan ook augmented reality toepassen in de virtuele wereld. Het is niet het idee om dat metaverse binnen Facebook te houden. Facebook wil juist niet dat er maar één bedrijf is dat de ‘baas’ is over dit metaverse.