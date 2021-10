​WhatsApp, Facebook en Instagram zijn weer in de lucht

Je zou denken dat drie apps die eruit liggen weinig impact hebben, maar uiteindelijk zouden zo’n 3,5 miljard mensen niet bij hun gegevens kunnen. Het probleem was overigens niet bij iedereen volledig opgelost om half twaalf, maar er kwamen stukje bij beetje steeds meer berichten binnen die in de uren ervoor waren gestuurd. Volgens WhatsApp-CEO Will Cathcart was alles om 4 uur vannacht weer terug naar normaal. Dit schreef hij op Twitter .

Gekscherend begonnen mensen weer boeken te lezen, kopten veel media. De kijkcijfers zullen ongetwijfeld ook wat omhoog zijn geschoven, nu voor veel mensen de grootste tijdsverdrijvers uit de lucht waren. Toch waren veel alternatieve chat-apps nog gewoon in de lucht: Slack, Telegram en Twitter bijvoorbeeld. Ook het populaire TikTok was aanwezig. Het ging puur om Facebook en de bedrijven die daaronder vallen.

Verkeerde instellingen bij Facebook

Het routersysteem van Facebook zorgde er door een foute instelling bij een update voor dat de servers elkaars taal niet meer spraken. De DNS-vermeldingen leken inderdaad niet meer te kloppen. Die zorgen ervoor dat bekend is bij welke website een bepaald IP-adres hoort. Als die twee niet corresponderen, dan kan de website niet worden getoond.

Facebook zegt dat het er niet op lijkt dat er ook data is gelekt. Sowieso schijnen de eigen werknemers ook niet bij de systemen te hebben gekund, toen alles offline was. Het weer online komen moet een opluchting zijn: sommige mensen waren bang dat ze voorgoed hun Facebook kwijt waren. Facebook-CEO Mark Zuckerberg heeft zijn excuses aangeboden dat de diensten offline waren.

Niet meer instabiel

Het zou wel een stunt zijn, als in één keer deze drie gigantische platforms offline werden gehaald. Voorgoed. Dit zal ongetwijfeld bij meer mensen door het hoofd hebben gespookt. Niet nodig dus, want deze veelgebruikte sociale apps zijn weer gewoon in de lucht. Als het goed is zijn er ook geen instabiliteiten meer. Iedereen op de wereld is weer terug online, dus de gifjes op WhatsApp, de Stories op Instagram en de verjaardagsposts op Facebook kunnen weer volop worden verstuurd. En dit keer komen ze wél aan.