WhatsApp, Instagram en Facebook down: grote storing

Misschien had je het al gemerkt, maar op dit moment is er een grote storing die WhatsApp, Facebook en Instagram plat hebben gelegd. Een snelle check op Twitter bevestigde al snel ons vermoeden. Sinds 17.45u liggen alle diensten van Facebook eruit. Het gaat om een wereldwijde storing en de meldingen blijven binnenstromen. Dat is ook te zien op de website van Allestoringen. Over de oorzaak hebben we nog niets kunnen achterhalen, maar we blijven de ontwikkelingen volgen.

Twitter en Telegram wel bereikbaar

Zoals altijd is Twitter op dit moment dé informatiebron. Handig! We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen en delen ondertussen de leukste en meest informatieve tweets. Wil je toch kunnen praten met je bekenden? Dan kun je altijd nog terecht op Telegram.