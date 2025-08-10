Deze Week Viral: Ibiza’s eindbaas, groene speeltjes en oppeppony

By: Laura Jenny
Het is duidelijk vakantie en mensen hebben er zin in. We zien de afgelopen weken diverse dingen viral gaan, waaronder groene dildo’s en de eindbaas van Ibiza. Huh? Je hoeft het niet te zoeken, we leggen het hier allemaal uit in de Deze Week Viral.
De WNBA werd opgeschrikt door groene dildo’s die ineens in de court werden gegooid. Op 29 juli begon het tijdens een wedstrijd tussen The Golden State Valkyries en Atlanta Dream. Daarna werden ze ook gegooid bij wedstrijden in Chicago, LA, Phoenix, New York en meer. Het bleek te gaan om een marketingstunt van de meme coin Green Dildo Coin. Inmiddels worden er geen tassen meer toegelaten bij de wedstrjden van de WNBA.
Het verhaal van de Ibiza final boss is eigenlijk leuker. Dat is een jongeman uit Engeland die gewoon lekker stond te feesten op Ibiza. Hij viel op bij een merk dat hem onder de aandacht bracht en sindsdien gaat hij met zijn kapsel, zijn zonnebril en zijn hele party vibe volledig viraal als de ‘final boss’ van Ibiza. Het barst van de memes en we genieten er met volle teugen van.
Een bericht gedeeld door TECHNO MANIAC | techno music, news, raves (@technomaniac__)
Mocht je ooit uit een narcose ontwaken, dan wil je waarschijnlijk niet dat deze ziekenhuispony op bezoek komt. Het is heel erg grappig dat iemand heeft bedacht dat dit een goed idee is, maar aan de andere kant: je wordt zo wel lachend wakker.
Liever op vakantie dan? Dat kan ook een hele uitdaging zijn. Wat voor vakantietype ben jij?
Wat we hier toch precies aanschouwen, zullen we waarschijnlijk nooit helemaal weten: een paniekaanval, een mental breakdown, acteerwerk, gewoon diepe teleurstelling? In ieder geval zitten we er vol verbazing naar te kijken hoe Fatal Fury-pro KojiKOG zijn verlies neemt. Vooral de winnaar staat erbij en kijkt ernaar: het is heel vreemd, maar wel keihard viral: het barst van de KojiKOG memes.
De Bankzitters zorgen voor een enorme toename in de populariteit van Rene le Blanc, een Nijmeegse zanger. Wanneer je een nummer van hem hoort, moet je ‘een bak trekken’, een shotje of drankje snel opdrinken dus. Het blijkt populair, want ja, de Bankzitters hebben het aangeraden.
@omroepgld
Studenten en Bankzitter-fans hebben het vast wel gespeeld of voorbij zien komen: René le Bak! Hét drankspel van het moment, weer helemaal viral gegaan door de Bankzitters. Dan kan je het natuurlijk niet spelen zonder de man zelf: René le Blanc. Berichtje namens zowel René als GLD: Drink bewust!
