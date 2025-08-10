Deze Week Viral: Ibiza’s eindbaas, groene speeltjes en oppeppony

Het is duidelijk vakantie en mensen hebben er zin in. We zien de afgelopen weken diverse dingen viral gaan, waaronder groene dildo’s en de eindbaas van Ibiza. Huh? Je hoeft het niet te zoeken, we leggen het hier allemaal uit in de Deze Week Viral.

Groene dildo’s

De WNBA werd opgeschrikt door groene dildo’s die ineens in de court werden gegooid. Op 29 juli begon het tijdens een wedstrijd tussen The Golden State Valkyries en Atlanta Dream. Daarna werden ze ook gegooid bij wedstrijden in Chicago, LA, Phoenix, New York en meer. Het bleek te gaan om een marketingstunt van de meme coin Green Dildo Coin. Inmiddels worden er geen tassen meer toegelaten bij de wedstrjden van de WNBA.