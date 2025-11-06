Snapchat maakt een verstandige keuze over AI

By: Laura Jenny
Snapchat heeft een hobbelige weg gereden als het gaat om kunstmatige intelligentie, maar het social medium lijkt nu een verstandige keuze te maken. Het neemt een AI-bedrijf in de arm om te helpen met een verbeterde AI-chatbot waar je dan met natuurlijke taal tegen kunt praten.
Het is bovendien niet zomaar een bedrijf, het is Perplexity, dat bekend is van zijn gelijknamige AI. Perplexity betaalt 400 miljoen dollar aan Snapchat om zijn AI-antwoordengine aan Snapchat toe te voegen. Dat is nu nog niet gebeurt, maar staat begin 2026 op het programma. Snapchat zegt dat gebruikers nog steeds kunnen praten met de My AI-chatbot van Snapchat zelf, maar dat Perplexity daar ook in zal bestaan.
Snapchat heeft meer dan 943 miljoen maandelijks actieve gebruikers, dus Perplexity kan hier in een keer een enorm groot publiek bereiken. Het bedrijf heeft als missie om de ‘nieuwsgierigheid van de wereld te ondersteunen’ en het idee is dat Perplexity met Snapchat precies op de plek waar het begint kan helpen. Snap wil op zijn beurt AI persoonlijker, socialer en fun maken en het verweven in vriendschappen, Snaps en gesprekken.
Vragen stellen aan Perplexity zou er ook voor zorgen dat Snapchat persoonlijker zou worden, al beschrijft Snapchat niet hoe dat dan precies in zijn werk gaat. In ieder geval kun je Perplexity vragen stellen over van alles en nog wat en haalt de AI er betrouwbare bronnen bij om je vraag te beantwoorden. Wat je ook maar wil leren over de wereld, het is de bedoeling dat Perplexity je daarbij helpt. Waar My AI van Snapchat zelf wat meer intern gericht lijkt op Snapchat zelf, terwijl Perplexity iets meer ‘naar buiten’ kijkt.
Het gaat Snap voor de wind: het heeft in het derde kwartaal meer omzet bereikt dan analisten hadden verwacht. De omzet steeg naar 1,51 miljard dollar, terwijl 1,49 miljard dollar was verwacht. Het nettoverlies daalde naar 104 miljoen dollar, was een jaar daarvoor nog 153 miljoen was. Ook gebruiken steeds meer mensen Snapchat en ook dat was niet verwacht. Toch moet het social medium oppassen, want door wet en regelgeving in bepaalde regio’s zal het aantal gebruikers waarschijnlijk afnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Australië dat strenge regels handhaaft over de minimum leeftijd voor social-mediagebruik.
