Snapchat maakt een verstandige keuze over AI

Snapchat heeft een hobbelige weg gereden als het gaat om kunstmatige intelligentie, maar het social medium lijkt nu een verstandige keuze te maken. Het neemt een AI-bedrijf in de arm om te helpen met een verbeterde AI-chatbot waar je dan met natuurlijke taal tegen kunt praten.

Perplexity en Snapchat

Het is bovendien niet zomaar een bedrijf, het is Perplexity, dat bekend is van zijn gelijknamige AI. Perplexity betaalt 400 miljoen dollar aan Snapchat om zijn AI-antwoordengine aan Snapchat toe te voegen. Dat is nu nog niet gebeurt, maar staat begin 2026 op het programma. Snapchat zegt dat gebruikers nog steeds kunnen praten met de My AI-chatbot van Snapchat zelf, maar dat Perplexity daar ook in zal bestaan.

Snapchat heeft meer dan 943 miljoen maandelijks actieve gebruikers, dus Perplexity kan hier in een keer een enorm groot publiek bereiken. Het bedrijf heeft als missie om de ‘nieuwsgierigheid van de wereld te ondersteunen’ en het idee is dat Perplexity met Snapchat precies op de plek waar het begint kan helpen. Snap wil op zijn beurt AI persoonlijker, socialer en fun maken en het verweven in vriendschappen, Snaps en gesprekken.