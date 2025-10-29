Waarom het algoritme van Instagram nog niet is aangepast

By: Laura Jenny
Het was juist zo waardevol geweest als het voor de verkiezingen was gedaan, maar helaas: het algoritme van Instagram is nog niet veranderd. Aanleiding dat het moest veranderen was de rechtszaak die Bits of Freedom had gewonnen. Maar wat is de aanleiding dat het nog niet is veranderd?
Al sinds jaar en dag zien we dit gedrag bij techbedrijven: als er een verandering door een rechter is opgelegd, dan wachten ze vaak tot het laatste moment om het te veranderen. Apple is daar notoir in, maar Meta kan er ook wat van. In dit geval ook, al zegt het dat het om praktische en technische redenen niet mogelijk is om het werk in twee weken voor elkaar te hebben. De rechter legde het bedrijf op 2 oktober op het binnen twee weken te veranderen, maar dat is niet gelukt.
Meta heeft begin deze week extra tijd gevraagd bij de rechter om het in orde te maken. Het bedrijf heeft van de rechtbank flink meer tijd gekregen: het krijgt tot 31 december de tijd. Voor het einde van het jaar moet Meta mensen op Instagram en Facebook de optie geven om zonder algoritmes te kunnen scrollen, zodat ze de eerlijke tijdlijn te zien krijgen. Of eigenlijk, de tijdlijn zoals het woord het al zegt: op welke tijd iets online kwam, in plaats van wie de meeste likes heeft of welke post de grootste kans maakt op engagement.
Dit heeft Bits of Freedom geregeld. Dat stelt dat mensen allerlei heftige posts te zien krijgen door het verplichte algoritme. Hierdoor zakken normalere posts naar beneden en krijgt een gebruiker een oneerlijk beeld. Bovendien is het in strijd met de Europese Digital Services Act. De rechter besloot dat dat inderdaad een probleem is, waardoor Meta het mogelijk moet maken om gewoon posts te zien zoals ze online kwamen qua tijdstip.
Het klinkt apart dat het zoveel werk is, juist omdat het zo logisch is dat ‘de computer’ gewoon opeenvolgend qua tijdstip posts laat zien. Het zegt veel over hoezeer de sociale media zijn doordrongen van algoritmen en hoe enorm die invloed dus ook is. Bits of Freedom reageert teleurgesteld op het uitstel.
Het noemt het spijtig dat er nu geen druk meer is bij Meta om in actie te komen, terwijl het een belangrijke wet overtreedt. Ondertussen is het de vraag in hoeverre Meta er echt mee bezig is: het is in hoger beroep gegaan. Echter dient dit pas op 26 januari, dus het is afwachten of het nog een keer uitstel zal aanvragen, mogelijk in de hoop dat het deze aanpassing helemaal nooit hoeft te doen.
