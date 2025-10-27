27.10.2025
Threads-berichten gaan verdwijnen, als je dat tenminste wil

By: Laura Jenny

Meta wil dat je mensen gaat ghosten op Threads. Niet zoals ghosten normaliter werkt, namelijk dat je iemand gewoon helemaal kapot negeert: het gaat juist om posten op sociale media. Het zijn alleen ghost posts, wat betekent dat ze na 24 uur verdwijnen.

Het bijzondere aan de verdwijnende berichten is dat alleen de gebruiker kan zien welke reacties erop zijn gekomen en hoeveel likes erop kwamen. Het is dus echt een soort geest verschijnt en verdwijnt. De speciale posts zijn vanaf maandag beschikbaar om te gebruiken op Threads. Als je zo’n bericht plaatst (dat doe je via het spookje bij de post), dan krijg je het antwoord op je post niet onder de post zelf zoals normaal, maar in je inbox. Alleen jij ziet het dus. 

Ghost posts op Threads

Meta raadt het aan aan mensen die hun hersenspinsels willen delen, maar die niet willen bewaren. Veel sociale media ondersteunen het al langer, zoals Snapchat en WhatsApp. Het is een goede manier om sociale media opgeruimd te houden, maar vooral om niet over 10 jaar nog eens te worden herinnerd aan dat bericht dat echt niet door de beugel kon. Het is natuurlijk leuk dat Meta het ghost posts noemt, zo in de week van Halloween. Maar het lijkt er dus wel op dat het een functie is die ook na die tijd blijft bestaan.

