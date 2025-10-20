X wil je niet kwijtraken en past linkjes en handles aan

By: Laura Jenny
Social medium X brengt een aantal grote veranderingen toe: het gaat anders om met linkjes om te zorgen dat je zo lang mogelijk in de app blijft. Om je niet kwijt te raken worden er meer posts aangeraden met linkjes erin. Maar dat niet alleen, het zorgt dat de knoppen voor liken, antwoorden en reposten altijd zichtbaar blijven.
Als je op een linkje klikt op X, dan ging je altijd naar de pagina en dan werd de originele post daar volledig door geblokkeerd. Hierdoor gaan mensen van X af en komen ze minder snel terug naar het social medium. Plus: de persoon die de post met het linkje heeft gemaakt, die krijgt er geen interactie meer op. Niet eens een like, terwijl je die link dankzij die persoon hebt ontdekt. Dat voelt niet helemaal eerlijk, maar daar wordt nu dus iets aan gedaan. Je gaat wel naar de pagina als je op een link klikt, maar je houdt wel de knoppen van X in beeld om nog interactie te hebben met de post.
Het kan voor een grote verandering zorgen op X, want nu valt vaak op dat posts met een linkje erin totaal niet lekker scoren. Dat heeft waarschijnlijk met de bovenstaande situatie te maken, maar die gaat nu dus veranderen. Ook krijgen posts met linkjes dus wat meer zichtbaarheid omdat het aanbevelingssysteem wordt aangepast. Over ongeveer een maand schijnt er sowieso veel te veranderen aan X. Likes en replies hebben straks minder impact op welke posts je ziet en Grok gaat alle posts bekijken om te zorgen dat je als gebruiker meer ziet wat jij leuk vindt.
Daarnaast komt er nog iets nieuws aan, namelijk de optie om gebruikersnamen aan te vragen die al langer verdwenen waren. Gebruikersnamen die al langer niet te kiezen waren omdat ze bezet waren, maar inactief blijken te zijn, kunnen worden aangevraagd door Premium-gebruikers. Er komt een speciale X Handle Marketplace waarbij je handles krijgt die vaak volledige namen bevatten, of combinaties met getallen: die zijn gewoon gratis.
X plaatst een aantal gebruikersnamen echter achter slot en grendel: die mag je wel kiezen, maar daar moet je dan minstens 2.500 dollar voor neertellen. Het kan zelfs oplopen tot 1.000.000 dollar (!). Het gaat om namen die zeldzaam zijn en heel goed, dus zonder cijfers erachter. Mocht je zo’n nieuwe handle kiezen, dan wordt je oude bevroren. Wil je mensen doorverwijzen, dan moet je daar ook weer voor betalen, een beetje zoals het doorsturen van post als je bent verhuisd.
Mocht je overigens stoppen met je betaalde X-abonnement, dan word je gedowngrade naar je oude naam. Kortom: je bent eigenlijk verplicht om de rest van je leven een betaald X-account te gebruiken als je wil wisselen van gebruikersnaam via die marktplaats.
