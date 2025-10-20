X wil je niet kwijtraken en past linkjes en handles aan

Social medium X brengt een aantal grote veranderingen toe: het gaat anders om met linkjes om te zorgen dat je zo lang mogelijk in de app blijft. Om je niet kwijt te raken worden er meer posts aangeraden met linkjes erin. Maar dat niet alleen, het zorgt dat de knoppen voor liken, antwoorden en reposten altijd zichtbaar blijven.

Linkjes op X

Als je op een linkje klikt op X, dan ging je altijd naar de pagina en dan werd de originele post daar volledig door geblokkeerd. Hierdoor gaan mensen van X af en komen ze minder snel terug naar het social medium. Plus: de persoon die de post met het linkje heeft gemaakt, die krijgt er geen interactie meer op. Niet eens een like, terwijl je die link dankzij die persoon hebt ontdekt. Dat voelt niet helemaal eerlijk, maar daar wordt nu dus iets aan gedaan. Je gaat wel naar de pagina als je op een link klikt, maar je houdt wel de knoppen van X in beeld om nog interactie te hebben met de post.

Het kan voor een grote verandering zorgen op X, want nu valt vaak op dat posts met een linkje erin totaal niet lekker scoren. Dat heeft waarschijnlijk met de bovenstaande situatie te maken, maar die gaat nu dus veranderen. Ook krijgen posts met linkjes dus wat meer zichtbaarheid omdat het aanbevelingssysteem wordt aangepast. Over ongeveer een maand schijnt er sowieso veel te veranderen aan X. Likes en replies hebben straks minder impact op welke posts je ziet en Grok gaat alle posts bekijken om te zorgen dat je als gebruiker meer ziet wat jij leuk vindt.