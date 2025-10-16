Threads heeft nu groepsgesprekken, maar houdt het bescheiden

Social medium Threads heeft nu de mogelijkheid om groepsgesprekken te voeren. Het is niet zo groot als groepsgesprekken op WhatsApp, die 1.024 man kunnen bevatten. Meta houdt het bescheiden: je kunt op Threads met 50 man tegelijk praten.

Groepen binnen Threads

Het social medium van Meta, dat onder Instagram gevestigd is, lijkt op het oude Twitter. Het maakt het nu dus mogelijk kom niet alleen 1 op 1 te DM’en (direct messages te sturen), maar juist met hele groepen tegelijk. Je start een bericht en je kunt vervolgens 49 mensen toevoegen, zolang die jouw Threads-account volgen. Je kunt ze ook een naam geven, zodat je ze sneller kunt herkennen.

Het wordt wereldwijd uitgerold, maar in eerste instantie worden het Verenigd Koninkrijk en Australië overgeslagen, maar het is de bedoeling dat het in die landen ook mogelijk wordt. Binnenkort worden de groepschats namelijk ook nog uitgebreid met de optie om mensen uit te nodigen via een linkje, in plaats van dat je iedereen los moet toevoegen.