Threads heeft nu groepsgesprekken, maar houdt het bescheiden

By: Laura Jenny
Social medium Threads heeft nu de mogelijkheid om groepsgesprekken te voeren. Het is niet zo groot als groepsgesprekken op WhatsApp, die 1.024 man kunnen bevatten. Meta houdt het bescheiden: je kunt op Threads met 50 man tegelijk praten.
Het social medium van Meta, dat onder Instagram gevestigd is, lijkt op het oude Twitter. Het maakt het nu dus mogelijk kom niet alleen 1 op 1 te DM’en (direct messages te sturen), maar juist met hele groepen tegelijk. Je start een bericht en je kunt vervolgens 49 mensen toevoegen, zolang die jouw Threads-account volgen. Je kunt ze ook een naam geven, zodat je ze sneller kunt herkennen.
Het wordt wereldwijd uitgerold, maar in eerste instantie worden het Verenigd Koninkrijk en Australië overgeslagen, maar het is de bedoeling dat het in die landen ook mogelijk wordt. Binnenkort worden de groepschats namelijk ook nog uitgebreid met de optie om mensen uit te nodigen via een linkje, in plaats van dat je iedereen los moet toevoegen.
Misschien denk je nu: DM’en? Dat kon inderdaad heel lang niet op Threads, maar het wordt nu naar de EU uitgerold nadat het eerder al in de Verenigde Staten mogelijk was. Het komt in de komende dagen toch nog en dan kun je meteen rekenen op zowel gewone DM’s als groepsgesprekken.
Een paar maanden geleden werd Threads nog uitgebreid met de optie om langere berichten mogelijk te maken op het social medium. Het is grappig om te zien hoe Meta gaandeweg steeds meer mogelijkheden toevoegt zoals dat destijds ook met Twitter is gegaan. Twitter is inmiddels weg, al kun je je tot Bluesky wenden als je zoiets wil gebruiken, maar niet op Threads van Meta aanwezig wil zijn. Bluesky is gemaakt door de maker van Twitter.
Hij verkocht Twitter jaren geleden aan Elon Musk, die er X van maakte. Hij voegde er onder andere AI-mogelijkheden aan toe in de vorm van Grok en stond weer meer toe dan Twitter de jaren ervoor toeliet.
