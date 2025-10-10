Berichtenapp Signal biedt nu versleutelde back-ups aan

By: Michel Musters
Hoewel we in Nederland massaal gebruikmaken van Whatsapp om te kletsen vrienden en familie, is dat allang niet meer de enige manier om via onze smartphones contact met anderen te onderhouden. Signal timmert al een aantal jaar aan de weg als een prima alternatief, zeker dankzij de focus op veiligheid. Dat gaat sinds afgelopen donderdag een stapje verder: mensen kunnen een back-up maken van hun berichten en media.
Signal is een vergelijkbare iOS-, Android- en desktopapp als Whatsapp, waarin je eigenlijk dezelfde dingen kunt doen. Denk aan appen naar contacten of in groepsapps, afbeeldingen sturen en videobellen. Het grootste onderscheid dat Signal maakt ten opzichte van Whatsapp is dat het veiligheid en privacy nastreeft, zodat je niet bang hoeft te zijn dat een gevoelig gesprek of je gegevens op wat voor manier dan ook op straat komt te liggen.
Die strategie lijkt te werken. Onlangs berichtten we nog dat Signal er dit jaar bijna een miljoen gebruikers bij heeft gekregen in Nederland, waardoor de teller hier nu op ongeveer 1,8 miljoen gebruikers staat. Daarbij moet wel gezegd worden dat sommige gebruikers weer snel afhaken – wellicht omdat ze Whatsapp zo gewend zijn – maar van een groei is absoluut sprake. Signal lijkt dan ook vooral in trek bij mensen die privacy en veiligheid echt in een hoog vaandel hebben staan.
De non-profitorganisatie achter Signal blijft in ieder geval aan nieuwe mogelijkheden voor de berichtenapp werken om het nog aantrekkelijker te maken voor diens (toekomstige) gebruikers, en de nieuwe back-upoptie is zeker een interessante. Het houdt kortgezegd in dat gebruikers deze optie in kunnen schakelen, waarna de app dagelijks automatisch een versleutelde back-up maakt van de berichten, afbeeldingen en andere bestanden die via de Signall-app zijn verstuurd. Wel zo handig als je om wat voor reden dan ook je chatgeschiedenis verliest, bijvoorbeeld bij een kwijtgeraakte of beschadigde telefoon.
Ook in dit geval mag je op privacy en discretie rekenen, want Signal laat weten dat het zelf geen toegang heeft tot de back-ups. Je moet deze back-ups dus zelf beheren, al vergt dat weinig moeite. Nogmaals: het enige wat je hoeft te doen is de optie aan te zetten in de instellingen van Signal. Op de desktopversie van Signal kunnen de back-up-instellingen alleen worden bekeken. Daarbij worden berichten die alleen bedoeld zijn voor eenmalige weergave of berichten die gepland staan om binnen 24 uur te verdwijnen, expres niet meegenomen in de back-up.
Het mooiste van dit alles is dat het niet alleen optioneel is, maar ook geheel gratis. De back-up kan maximaal 100MB aan berichten opslaan, en alle verstuurde media (afbeeldingen, video’s, bestanden en bijlagen) van de afgelopen 45 dagen.
Mocht je meer media willen opslaan (dus voor media van langer dan 45 dagen tot maximaal 100 GB), dan is er een betaald abonnement beschikbaar voor 1,99 euro per maand. Signal is zoals gezegd non-profit, dus de verdiensten die dit oplevert worden gebruikt om de kosten van de back-ups te dekken. Denk aan serveropslag en bandbreedte.
“Signal is een non-profitorganisatie en we verkopen geen advertenties of de gegevens van onze gebruikers. We hebben daarom de steun van onze gebruikers nodig om de hogere kosten te dekken als ze ervoor kiezen om al hun mediabestanden op te slaan via Signal Secure Backups”, zo legt Martin Bartenberger, hoofd communicatie Europa van Signal, uit. “Maar we bieden ook een gratis back-upabonnement aan waarmee gebruikers een back-up kunnen maken van al hun tekstberichten. In de nabije toekomst zal dit uitgebreid worden met ondersteuning voor gratis lokale back-ups, zodat onze gebruikers zoveel mogelijk opties hebben.”
