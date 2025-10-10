Berichtenapp Signal biedt nu versleutelde back-ups aan

Hoewel we in Nederland massaal gebruikmaken van Whatsapp om te kletsen vrienden en familie, is dat allang niet meer de enige manier om via onze smartphones contact met anderen te onderhouden. Signal timmert al een aantal jaar aan de weg als een prima alternatief, zeker dankzij de focus op veiligheid. Dat gaat sinds afgelopen donderdag een stapje verder: mensen kunnen een back-up maken van hun berichten en media.

Veilig alternatief voor Whatsapp

Signal is een vergelijkbare iOS-, Android- en desktopapp als Whatsapp, waarin je eigenlijk dezelfde dingen kunt doen. Denk aan appen naar contacten of in groepsapps, afbeeldingen sturen en videobellen. Het grootste onderscheid dat Signal maakt ten opzichte van Whatsapp is dat het veiligheid en privacy nastreeft, zodat je niet bang hoeft te zijn dat een gevoelig gesprek of je gegevens op wat voor manier dan ook op straat komt te liggen.

Die strategie lijkt te werken. Onlangs berichtten we nog dat Signal er dit jaar bijna een miljoen gebruikers bij heeft gekregen in Nederland, waardoor de teller hier nu op ongeveer 1,8 miljoen gebruikers staat. Daarbij moet wel gezegd worden dat sommige gebruikers weer snel afhaken – wellicht omdat ze Whatsapp zo gewend zijn – maar van een groei is absoluut sprake. Signal lijkt dan ook vooral in trek bij mensen die privacy en veiligheid echt in een hoog vaandel hebben staan.

Back-ups van berichten

De non-profitorganisatie achter Signal blijft in ieder geval aan nieuwe mogelijkheden voor de berichtenapp werken om het nog aantrekkelijker te maken voor diens (toekomstige) gebruikers, en de nieuwe back-upoptie is zeker een interessante. Het houdt kortgezegd in dat gebruikers deze optie in kunnen schakelen, waarna de app dagelijks automatisch een versleutelde back-up maakt van de berichten, afbeeldingen en andere bestanden die via de Signall-app zijn verstuurd. Wel zo handig als je om wat voor reden dan ook je chatgeschiedenis verliest, bijvoorbeeld bij een kwijtgeraakte of beschadigde telefoon.