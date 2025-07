WhatsApp blijft heer en meester, ondanks groei van Signal

Nieuwe cijfers laten zien dat Nederlanders massaal vasthouden aan WhatsApp – alternatieven blijven beperkt tot nichegroepen.

WhatsApp is in Nederland nog steeds de onbetwiste nummer één als het gaat om berichtenapps. Met 13,7 miljoen gebruikers is de dienst nauwelijks weg te denken uit het dagelijkse leven. Signal groeit stevig, maar het lijkt meer een aanvulling dan een vervanging. En nieuwe platforms als BlueSky en Truth Social? Die komen in Nederland nauwelijks van de grond.

WhatsApp: bijna iedereen gebruikt het, bijna niemand stopt

We zijn eraan gewend geraakt: groepsapps voor familie, werk of voetbal, snelle spraakmemo’s en videobellen via WhatsApp. Uit het nieuwe tussentijdse social media-onderzoek van Newcom blijkt dat slechts 2% van de Nederlanders de app ooit van hun telefoon heeft verwijderd. En van hen zegt maar 0,6% dat ze ook echt hun account hebben opgeheven. Kortom: de app is zo ingeburgerd, dat stoppen eigenlijk geen optie lijkt.

Signal groeit, maar mensen haken ook snel af

Signal krijgt er dit jaar bijna een miljoen gebruikers bij en komt nu uit op zo’n 1,8 miljoen. Vooral onder hoger opgeleiden en mensen van middelbare leeftijd wint de app aan populariteit. Toch blijft het voor veel mensen bij een kort uitstapje: 5% van de Nederlanders heeft Signal ooit geprobeerd, maar gebruikt het nu niet meer. Bijna de helft van die groep zegt hun account meteen te hebben opgezegd.

Het lijkt erop dat mensen Signal vooral downloaden als ze extra privacy willen, maar de app nog niet beschouwen als dagelijkse vervanger van WhatsApp.

BlueSky en Truth Social? Nauwelijks in beeld

Wie dacht dat de nieuwe generatie sociale platforms aan een opmars bezig is, komt bedrogen uit. BlueSky, het platform dat ooit begon als alternatief voor X (voorheen Twitter), telt slechts zo’n 350.000 gebruikers in Nederland. Truth Social – bekend van Donald Trump – komt niet verder dan 190.000. Bij beide geldt: net zoveel mensen stoppen weer als dat er actief blijven. En een groot deel van Nederland heeft er zelfs nog nooit van gehoord.

X (Twitter) raakt gebruikers kwijt – en dat komt niet alleen door Musk

Ook X, het voormalige Twitter, ziet het gebruik in Nederland verder teruglopen. In de eerste helft van 2025 verloor het platform opnieuw zo’n 430.000 gebruikers. De redenen? Mensen voelen zich er niet meer thuis, zijn de stortvloed aan nepnieuws zat, of vinden het gewoon niet leuk meer.

Opvallend: bij de groep die het platform verlaat, noemt een flink deel de overname en aanwezigheid van Elon Musk als reden om te stoppen.

Samenvattend: we blijven waar we ons prettig voelen

De tussenstand in het social media-landschap laat weinig twijfel toe:

WhatsApp is en blijft het dominante platform in Nederland.

Signal groeit, maar is voorlopig vooral een niche voor privacybewuste gebruikers.

Nieuwe platformen als BlueSky en Truth Social blijven klein en onbekend.

X blijft gebruikers verliezen door inhoudelijke frustraties en dalend vertrouwen.

Het laat zien dat populariteit meer vraagt dan alleen technologie: vertrouwen, gebruiksgemak en gewoonte spelen een minstens zo grote rol. Zo blijkt uit het tussentijdse Nationale Social Media Onderzoek 2025, uitgevoerd door Newcom.

Over andere populaire platformen zoals Telegram, Instagram, TikTok en Facebook zijn in deze tussentijdse update geen nieuwe cijfers opgenomen. De verwachting is dat deze platforms relatief stabiel blijven in gebruik, maar verdere inzichten volgen mogelijk bij de jaarupdate van het onderzoek.

