Je Instagram-posts zijn nu via Google te vinden: dit kun je doen

Een grote verandering voor Instagram. Je posts zijn nu ook via de zoekmachine van Google te vinden Dat betekent dat posts op een openbaar profiel zojuist nog een stuk makkelijker vindbaar zijn geworden. Als je dus al overwoog je profiel een slotje te geven, dan is dit een goed moment. Maar je kunt het natuurlijk ook voor je laten werken en juist meer uit Instagram halen.

Instagram-posts op Google

Check eerst of je het wel hebt. Ga naar Instellingen > Account > Accounttype en kies Business of Creator. Vervolgens kun je bij Privacy je profielzichtbaarheid aanpassen om het ook daadwerkelijk mogelijk te maken dat je posts worden gezien. Zeker als je posts maakt met lijstjes, zoals ‘x dingen om te bekijken in xxx’, dan heb je kans op meer succes. Google houdt van lijstes op websites en dat is duidelijk voor sociale media niet anders. Zo doet je dit, zo liet klant Z zijn klantenbestand groeien in korte tijd, enzovoort.

Zowel posts, Reels als captions kunnen nu worden gezien door Google. Je content wordt geïndexeerd en is te zien in de zoekmachine van Google Dat betekent dat er een flink nieuw publiek is dat je hiermee kunt bereiken. En vooral een publiek dat misschien een heel andere hobby heeft, maar wel naar je content kan worden getrokken. Het betekent ook iets anders, namelijk dat je beter moet gaan nadenken over wat je in je post schrijft. Is het wel geoptimaliseerd voor Google? c