Wat doet een AI influencer eigenlijk?

Was je eindelijk een beetje gewend aan gewone influencers, komen er ineens AI-influencers bij. Het is voor sommige mensen onbegrijpelijk dat mensen naar zo’n AI-influencer kijken, maar anderen vinden het juist een heel goede uitvinding. Wat is precies een AI influencer en wat doen die de hele dag?

AI influencer

Een infuencer van vlees en bloed kan drukke dagen hebben: zorgen voor de perfecte setting en goede foto’s voor een samenwerking, de mailbox bijhouden met allerlei uitnodigingen voor van alles en ook nog meetings met bedrijven en management om te zorgen dat het influencerbestaan een fulltime baan wordt of blijft. Daarnaast is een gewone influencer gewoon een mens, dus die moet ook eten, vrienden zien, voor de familie zorgen, rekeningen betalen, zorgen dat ze er zelf top uitzien, enzovoort.

Eigenlijk zijn alle bovengenoemde factoren niet van toepassing op een AI influencer. Een AI influencer is immers gewoon een virtueel persoon. Die heeft geen familie of verplichtingen, hoeft geen moeite te doen om er goed uit te zien of een opgeruimd huis te hebben: die is geprogrammeerd. Een AI influencer is niet gewoon een digitale avatar: dankzij kunstmatige intelligentie is het wel een soort eigen persoon. Dat wil zeggen: niet alles wat de influencer doet hoeft steeds te worden bepaald door een techneut.