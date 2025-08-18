TikTok gaat het toch proberen: het lanceert shoppen in Europa

TikTok heeft in Azië enorm veel succes met het verkopen van items op het platform. Eerder lukte het andere social media niet zo heel goed om dat ook zo succesvol te krijgen in het Westen, maar TikTok gaat het toch proberen. TikTok Shop is al uit in Ierland, Italië en Duitsland, waar mensen nu direct aankopen kunnen doen in de app.

TikTok Shop

We hebben er vaker over geschreven, dat shoppen niet altijd even lekker werkt. Instagram heeft zijn shoppingtabblad zelfs gesloten. TikTok ziet er toch wel brood in, en dat is niet gek. Het winkelen via een livestream is in China extreem populair. In 2023 werd er in dat land een kleine 600 miljard euro gespendeerd aan shoppen via livestreams op sociale media. Dat shoppen via een livestream is eigenlijk een beetje zoals TellSell van vroeger, maar dan wordt het aantrekkelijker gemaakt.

Net als dat Instagram precies weet wat je leuk vindt en winkels als H&M en Shein zelfs producten in hun advertenties kunnen tonen van producten die je waarschijnlijk leuk vindt, zo wil TikTok je ook zijn commerciële kant op lokken. Mensen kunnen op TikTok via Shop producten aanbieden en hoeven hier 3 tot 12 procent commissie van op te offeren voor het social medium. In China werkt het heel goed, maar tot nu toe is het online shoppen via sociale media in Nederland niet zo populair. Dat komt omdat we toch meer gewend zijn aan gewone webshops: even naar Bol, even naar Zalando: dat werkt heel anders dan via social media shoppen.