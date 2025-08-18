    • Terug
    18.08.2025
    Social Media

    TikTok gaat het toch proberen: het lanceert shoppen in Europa

    By: Laura Jenny

    BlogSocial Media

    TikTok heeft in Azië enorm veel succes met het verkopen van items op het platform. Eerder lukte het andere social media niet zo heel goed om dat ook zo succesvol te krijgen in het Westen, maar TikTok gaat het toch proberen. TikTok Shop is al uit in Ierland, Italië en Duitsland, waar mensen nu direct aankopen kunnen doen in de app. 

    TikTok Shop

    We hebben er vaker over geschreven, dat shoppen niet altijd even lekker werkt. Instagram heeft zijn shoppingtabblad zelfs gesloten. TikTok ziet er toch wel brood in, en dat is niet gek. Het winkelen via een livestream is in China extreem populair. In 2023 werd er in dat land een kleine 600 miljard euro gespendeerd aan shoppen via livestreams op sociale media. Dat shoppen via een livestream is eigenlijk een beetje zoals TellSell van vroeger, maar dan wordt het aantrekkelijker gemaakt.

    Net als dat Instagram precies weet wat je leuk vindt en winkels als H&M en Shein zelfs producten in hun advertenties kunnen tonen van producten die je waarschijnlijk leuk vindt, zo wil TikTok je ook zijn commerciële kant op lokken. Mensen kunnen op TikTok via Shop producten aanbieden en hoeven hier 3 tot 12 procent commissie van op te offeren voor het social medium. In China werkt het heel goed, maar tot nu toe is het online shoppen via sociale media in Nederland niet zo populair. Dat komt omdat we toch meer gewend zijn aan gewone webshops: even naar Bol, even naar Zalando: dat werkt heel anders dan via social media shoppen.

    Nederlandse winkels

    Ook is het voor merken niet altijd even aantrekkelijk om via social media te verkopen, omdat ze zo minder invloed hebben op hoe iets eruitziet en wanneer het verschijnt, maar ook omdat er vaak kleine, goedkope dingen worden aangeboden en daar willen de duurdere merken zich niet mee associëren. Maar dat hoeft niet zo te blijven: als het echt heel succesvol is voor die kleinere bedrijven, dan zullen grotere bedrijven misschien ook wel een gooi doen. Het is voor gebruikers van TikTok heel makkelijk: je kunt allerlei in-app aankopen doen en je hoeft niet naar een ander platform te gaan. Het neemt elke psychologische barrière om iets te kopen weg en veel items kunnen makkelijk worden aangeboden via de For You-pagina. 

    Mocht het eenmaal naar Nederland komen en heb je een bedrijf, houd er dan rekening mee dat je onderscheidend moet zijn: als Bol het heeft, is het al moeilijk om op te vallen. Daarnaast moet je opletten dat je wel op tijd kunt leveren en dat Nederlanders een hoge verwachting hebben van de kwaliteit als iets uit Nederland komt. Maar zeker als je een beautymerk bent, dan wordt TikTok Shop wel iets om in de gaten te houden. Het is nog onbekend of en wanneer het naar Nederland komt.

