Gebruik je favoriete Snapchat-stickers nu ook buiten de app

By: Michel Musters
Menig smartphonegebruiker zit tegenwoordig op Snapchat, en een aanzienlijk gedeelte van hen stuurt ook wel eens een Snapchat-sticker naar mensen met wie ze via de app praten. Maar hoe leuk zou het zijn om die stickers ook buiten de Snapchat-app te versturen? Vanaf nu is het mogelijk.
Zogeheten ‘Bitmoji’ zijn enorm populair, en Snapchat wil het gebruik van deze stickers – om bijvoorbeeld een emotie uit te drukken of de persoon waarmee je appt simpelweg op te vrolijken – dan ook nog meer motiveren.
Daarom heeft het socialmediabedrijf een nieuwe Snapchat-app voor iMessage uitgebracht. Daarmee kun je op je iOS-apparaat Snapchat-stickers sturen via iMessage. Met het Snapchat-toetsenbord voor iOS en Android kun je daarnaast ook de stickers op een berichtenapp naar keuze gebruiken.
Dit toetsenbord valt gemakkelijk te activeren via de Snapchat-instellingen. Op die manier ben je dus niet alleen afhankelijk van de Snapchat-app zelf en heb je de stickerbibliotheek van Snapchat nu altijd binnen handbereik.
Er is daarnaast ook een nieuwe functie uitgerold voor de Snapchat-app zelf. Wanneer je in je Snap DM’s aan het kletsen bent, kun je met het grootste gemak een zoekterm invoeren waar je een sticker van wil sturen. Vervolgens wordt er automatisch een sticker gegenereerd die overeenkomt met je zoekterm.
Met deze nieuwe opties hoopt Snapchat nog meer aan populariteit te winnen. Met meer dan 2,7 miljard Bitmoji die al worden gebruikt in de Snapchat-app zelf, is het dan ook geen gekke gedachte van het bedrijf om deze populaire stickers ook buiten de app beschikbaar te stellen. Veel plezier met stickers versturen!
Misschien moet je dit eerst lezen voor je weer foto’s van je kroost de wereld inslingert. Meta heeft dit soort...
Vanaf november traint LinkedIn zijn kunstmatige intelligentie dus met wat jij allemaal op het social medium zet....
TikTok zit op dit moment al niet meer op Chinese servers in de Verenigde Staten, maar in datacenters van Oracle, dat...