Gebruik je favoriete Snapchat-stickers nu ook buiten de app

Daarom heeft het socialmediabedrijf een nieuwe Snapchat-app voor iMessage uitgebracht. Daarmee kun je op je iOS-apparaat Snapchat-stickers sturen via iMessage. Met het Snapchat-toetsenbord voor iOS en Android kun je daarnaast ook de stickers op een berichtenapp naar keuze gebruiken.

Dit toetsenbord valt gemakkelijk te activeren via de Snapchat-instellingen. Op die manier ben je dus niet alleen afhankelijk van de Snapchat-app zelf en heb je de stickerbibliotheek van Snapchat nu altijd binnen handbereik.

Snapchat Customoji

Er is daarnaast ook een nieuwe functie uitgerold voor de Snapchat-app zelf. Wanneer je in je Snap DM’s aan het kletsen bent, kun je met het grootste gemak een zoekterm invoeren waar je een sticker van wil sturen. Vervolgens wordt er automatisch een sticker gegenereerd die overeenkomt met je zoekterm.