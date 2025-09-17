TikTok mag weer langer Chinees blijven in Amerika

TikTok hoeft nog niet op zwart in de Verenigde Staten. De video-app moet van de Amerikaanse overheid in handen komen van een Amerikaans bedrijf, omdat de banden met de Chinese overheid een probleem zijn voor de Amerikaanse regering. Echter is het ook die regering die juist al drie keer de deadline heeft verschoven, waarmee TikTok voorlopig gewoon Chinees blijft.

Nieuwe deadline: 16 december

De nieuwe deadline is 16 december dit jaar. Trump denkt dat dat haalbaar is, want hij zou al vrij vergevorderd zijn met de onderhandelingen over wie TikTok dan gaat bestieren in ‘zijn’ land. Het gaat waarschijnlijk, zoals eerdere geruchten ook al veronderstelden, om een soort alliantie van verschillende bedrijven, waarbij Oracle dan de leiding heeft. Het is onbekend om welke andere bedrijven het gaat.

Wel wordt gezegd dat die verlengde deadline waarschijnlijk niet helemaal wordt uitgezeten en dat er aanstaande vrijdag al een deal rond zou moeten zijn. Overigens behoudt het Chinese ByteDance, de eigenaar van TikTok, wel een minderheid van de aandelen. Het idee is dat de nieuwe Amerikaanse TikTok ook daadwerkelijk een andere app wordt, en dat het huidige TikTok dan zou niet meer werken per maart 2026. Althans, in de Verenigde Staten: in de rest van de wereld blijft het gewoon hetzelfde.