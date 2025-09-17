TikTok mag weer langer Chinees blijven in Amerika

By: Laura Jenny
TikTok hoeft nog niet op zwart in de Verenigde Staten. De video-app moet van de Amerikaanse overheid in handen komen van een Amerikaans bedrijf, omdat de banden met de Chinese overheid een probleem zijn voor de Amerikaanse regering. Echter is het ook die regering die juist al drie keer de deadline heeft verschoven, waarmee TikTok voorlopig gewoon Chinees blijft.
De nieuwe deadline is 16 december dit jaar. Trump denkt dat dat haalbaar is, want hij zou al vrij vergevorderd zijn met de onderhandelingen over wie TikTok dan gaat bestieren in ‘zijn’ land. Het gaat waarschijnlijk, zoals eerdere geruchten ook al veronderstelden, om een soort alliantie van verschillende bedrijven, waarbij Oracle dan de leiding heeft. Het is onbekend om welke andere bedrijven het gaat.
Wel wordt gezegd dat die verlengde deadline waarschijnlijk niet helemaal wordt uitgezeten en dat er aanstaande vrijdag al een deal rond zou moeten zijn. Overigens behoudt het Chinese ByteDance, de eigenaar van TikTok, wel een minderheid van de aandelen. Het idee is dat de nieuwe Amerikaanse TikTok ook daadwerkelijk een andere app wordt, en dat het huidige TikTok dan zou niet meer werken per maart 2026. Althans, in de Verenigde Staten: in de rest van de wereld blijft het gewoon hetzelfde.
TikTok zit op dit moment al niet meer op Chinese servers in de Verenigde Staten, maar in datacenters van Oracle. Dit zou de nationale veiligheid ten goede komen, omdat de data van Amerikanen zo in eigen land blijft. Er is dus wel degelijk al iets gebeurd, maar de VS wil alsnog dat TikTok in Amerikaanse handen komt.
Het social medium voor video’s werd in januari al een dagje offline gehaald in Amerika, omdat de eerste deadline toen verliep (van iets dat overigens al jaren gaande is). Het was precies in de periode dat er van Biden naar Trump werd gewisseld, en een van de eerste dingen die Trump in zijn vernieuwde rol als president deed was zorgen dat TikTok weer online ging.
Sommige mensen in Nederland vrezen ook voor het platform, als het offline zou gaan in Amerika, want er zijn veel populaire contentmakers die daar vandaan komen. Het zou dan dus ineens wel een heel Europees aandoend feestje worden. Iets wat overigens niet helemaal klopt, want TikTok is in veel meer werelddelen actief.
Het lijkt erop dat al die zorgen over minder content of het wegvallen van Amerikaanse creators van de baan zijn. In ieder geval tot 16 december.
Snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft Snap OS 2.0 aangekondigd. Het zijn veranderingen aan het besturingssysteem van...
Een heel bijzondere hamburger, een festival met alleen maar kattenfilmpjes en meer in deze editie van Deze Week Viral.
Instagram lanceert iets wat al langer bestaat op YouTube. Echter is het grote verschil dat YouTube er geld voor vraagt...