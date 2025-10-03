5 dingen die je moet weten over de Instagram-kaart

By: Jeroen de Hooge
Instagram heeft de kaart-functie al een tijdje geleden uitgerold, maar het lijkt er nu op dat het wat actiever communiceert over de nieuwe functie. Zo krijgen meerdere gebruikers nu een pop-up dat het er is en hoe het werkt. Dit zijn vijf dingen die je zeker moet weten over Instagram Map.
Er is veel te doen rond deze nieuwe functie, maar hoewel hij nieuw is voor Insta, is dat niet het geval als we naar het hele sociale media-veld kijken. Snapchat kwam al veel eerder met een landkaart waarop je kunt zien wie zich waar bevindt en waar het feestje is. Maar hoewel Snapchat niet heel klein is in Nederland, zijn er maandelijks 8,2 Nederlanders op Instagram te vinden en dat maakt het een van de grootste sociale media-platforms.
Het is voor veel mensen erg spannend dat ze allemaal locaties van hun vrienden zien op een landkaart. Veel mensen vinden het maar een eng idee dat hun locatie wordt gedeeld met allerlei mensen, maar het is goed om te weten dat het niet de standaard is dat je locatie wordt gedeeld. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn, want dat is in ieder geval wanneer je de pop-up krijgt dat de Instagram-kaart bestaat dus niet het geval.
Wil je wel dat je locatie wordt gedeeld, dan heb je veel inspraak in wie het allemaal te zien krijgt. Je kunt het delen met alleen vrienden, met bepaalde mensen die je zelf selecteert of met alle volgers. Dat betekent dus dat er veel verschillende mogelijkheden zijn waarmee je dus wel de functie kunt gebruiken, zonder dat je meteen je locatie aan de grote klok hangt.
Heb je geen pop-up voorbij zien komen van deze nieuwe functie? Het kan alsnog zijn dat je het al hebt. Je kunt het vinden onder Instellingen en dan Verhaal en locaties. Je kunt daar dus ook meteen zien welke mensen hun locatie wel met jou delen. Mocht je er erg naar uitkijken, maar je ziet het ook via deze weg niet, kijk dan of je wel de laatste versie van Instagram hebt draaien.
Mocht je je zorgen maken over je kind en deze Instagram-kaart, dan kun je als ouderlijk toezicht aanstaat op het profiel wel zorgen dat er bepaalde beperkingen worden opgelegd. Je tiener hoeft dus zeker niet met mensen zijn of haar locatie te delen, als je dat niet wil. En mocht je nog geen ouderlijk toezicht aan hebben, dan is het waarschijnlijk een goed moment om dat wel te gaan regelen.
Deze functie is bedoeld om mensen te inspireren om naar bepaalde events te gaan of iets nieuws te proberen. Je kunt ook zonder dat je je locatie deelt de locatie en posts van anderen zien. Wie weet kom je nog een leuk evenement tegen waar je anders niet aan had gedacht.
De social media-app die OpenAI heeft gemaakt lijkt erg op TikTok, waarbij je ook een For You-pagina hebt en verticaal...
De Nederlandse rechter heeft bepaald dat Meta mensen andere opties moet geven voor de tijdlijn, omdat het nu vooral om...
Praat je ergens over met vrienden, dan weet je het al: je ziet er waarschijnlijk vrij snel daana een reclame van op...