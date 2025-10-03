5 dingen die je moet weten over de Instagram-kaart

Instagram heeft de kaart-functie al een tijdje geleden uitgerold, maar het lijkt er nu op dat het wat actiever communiceert over de nieuwe functie. Zo krijgen meerdere gebruikers nu een pop-up dat het er is en hoe het werkt. Dit zijn vijf dingen die je zeker moet weten over Instagram Map.

Instagram is er niet de eerst mee

Er is veel te doen rond deze nieuwe functie, maar hoewel hij nieuw is voor Insta, is dat niet het geval als we naar het hele sociale media-veld kijken. Snapchat kwam al veel eerder met een landkaart waarop je kunt zien wie zich waar bevindt en waar het feestje is. Maar hoewel Snapchat niet heel klein is in Nederland, zijn er maandelijks 8,2 Nederlanders op Instagram te vinden en dat maakt het een van de grootste sociale media-platforms.

Je locatie wordt niet standaard gedeeld

Het is voor veel mensen erg spannend dat ze allemaal locaties van hun vrienden zien op een landkaart. Veel mensen vinden het maar een eng idee dat hun locatie wordt gedeeld met allerlei mensen, maar het is goed om te weten dat het niet de standaard is dat je locatie wordt gedeeld. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn, want dat is in ieder geval wanneer je de pop-up krijgt dat de Instagram-kaart bestaat dus niet het geval.