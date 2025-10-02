Instagram luistert niet via je microfoon mee: zegt Instagram

Praat met je vrienden over een specifieke, nieuwe smaak drank en je kunt er donder op zeggen dat je de advertentie ervan diezelfde dag nog op je tijdlijn op Instagram voorbij ziet komen. Instagram zegt dat het niet via de microfoon meeluistert met wat je zegt. Veel mensen denken dat Meta stiekem via de mic meeluistert, maar Instagram-baas Adam Mosseri verwijst het naar het rijk der fabelen.

‘Instagram luistert niet mee’

Het is een opvallende timing, want Meta heeft net aangekondigd dat het data die wordt verzameld van zijn AI-producten die je gebruikt, worden ingezet om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Het heeft dus inderdaad geen microfoon nodig om mee tel uisteren, want het krijgt op andere manieren alsnog door wat je leuk vindt. Er gaat dus mogelijk wel iets in veranderen.

Instagram zegt niet voor het eerst dat het niet meeluistert: dat heeft het al vaker gezegd. Mosseri zegt dat het echt geen opnames maakt van je gesprekken en dat dat een heel heftige overschrijding van je privacy zou zijn. In 2016 kwam Facebook al met een uitgebreid artikel over hoe het je microfoon niet gebruikt om te bedenken welke advertenties het je moet voorschotelen. Ook later in de ondervraging van Mark Zuckerberg door de Amerikaanse regering werd dit nogmaals gezegd.