Instagram luistert niet via je microfoon mee: zegt Instagram

Praat met je vrienden over een specifieke, nieuwe smaak drank en je kunt er donder op zeggen dat je de advertentie ervan diezelfde dag nog op je tijdlijn op Instagram voorbij ziet komen. Instagram zegt dat het niet via de microfoon meeluistert met wat je zegt. Veel mensen denken dat Meta stiekem via de mic meeluistert, maar Instagram-baas Adam Mosseri verwijst het naar het rijk der fabelen.
Het is een opvallende timing, want Meta heeft net aangekondigd dat het data die wordt verzameld van zijn AI-producten die je gebruikt, worden ingezet om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Het heeft dus inderdaad geen microfoon nodig om mee tel uisteren, want het krijgt op andere manieren alsnog door wat je leuk vindt. Er gaat dus mogelijk wel iets in veranderen.
Instagram zegt niet voor het eerst dat het niet meeluistert: dat heeft het al vaker gezegd. Mosseri zegt dat het echt geen opnames maakt van je gesprekken en dat dat een heel heftige overschrijding van je privacy zou zijn. In 2016 kwam Facebook al met een uitgebreid artikel over hoe het je microfoon niet gebruikt om te bedenken welke advertenties het je moet voorschotelen. Ook later in de ondervraging van Mark Zuckerberg door de Amerikaanse regering werd dit nogmaals gezegd.
Adam Mosseri zegt nu dat het ook niet logisch is, en dat er wel een lampje op het toestel moest zijn gaan branden als de microfoon van het toestel aan was. Ook zou een telefoon sneller leeglopen als er steeds werd meegeluisterd. Mosseri zegt dat het advertentiesysteem zo goed is door de adverteerders, omdat die informatie delen over wie zijn websites bezoekt.
Ook kijkt het naar mensen die op je lijken en geeft daarom dezelfde soort advertenties weer bij jou als bij die mensen. Tot slot zegt Mosseri ook dat het vaak lijkt alsof er wordt meegeluisterd, maar dat je die advertentie waarschijnlijk al hebt gezien. “We scrollen zo snel, zeker langs advertenties.Soms blijft daar onbewust iets van hangen en dat heeft invloed op waar je later over praat.”
Nu wordt AI dus meer en meer in de mix gegooid en waarschijnlijk betekent dat dat het nog meer zal voelen alsof Instagram meeluistert. 16 december volgt er een nieuw privacybeleid van Meta en hierdoor kan het data van die AI-producten en hoe gebruikers daarmee omgaan gebruiken om beter te adverteren. Het is afwachten of de EU het daar ook mee eens is.
