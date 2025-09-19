LinkedIn gaat je data gewoon gebruiken om AI te trainen

By: Laura Jenny
Netwerken, werk zoeken, je professionele kant in de etalage zetten: LinkedIn is al decennialang het zakelijke netwerk. Maar al die dingen die jij in die periode hebt gedeeld, zou zomaar kunnen worden gebruikt om AI-modellen te trainen. Dit is te lezen in de nieuwe privacyvoorwaarden van het social netwerk.
Vanaf november traint LinkedIn zijn kunstmatige intelligentie dus met wat jij allemaal op het social medium zet. LinkedIn heeft zijn privacyvoorwaarden veranderd waardoor alle openbare berichten kunnen worden gebruikt, dus de privéberichten zijn nog wel veilig.
Wil je dit absoluut niet hebben, dan is het wel mogelijk om jezelf af te melden voor deze nieuwe, standaard praktijk van LinkedIn. Maar hoe doe je dat? Daarvoor gebruik je het opt-out-formulier. Je logt in, je selecteert ‘Bezwaar maken tegen verwerking voor het trainen van AI-modellen die content genereren’ en je kunt het dan verzenden. Het is dus gelukkig wel eenvoudig gemaakt om aan te geven dat je er niet aan wil bijdragen. 3 november is je deadline.
Het is een gedurfde keuze van LinkedIn, dat ongetwijfeld naar Meta heeft gekeken met het invoeren van dit beleid. Meta kwam enorm onder vuur te liggen door AI in Europa standaard te gaan trainen met de foto’s die mensen op Instagram zetten, maar kwam met een opt-out-formulier om de Europese Unie tevreden te stellen.
Dat is namelijk de grote reden waarom bepaalde AI-functies vaak niet uitkomen in ons werelddeel: we hebben hier strengere privacyregels. Maar dit wat LinkedIn nu doet, mag dus wel. Je kunt overigens ook op een later moment nog aangeven dat je er niet aan mee wil werken, maar zolang je dat niet aangeeft, wordt al je content in de ‘AI-machine’ gestopt om ervan te leren.
LinkedIn schrijft waarom het hiervoor kiest: “Deze modellen zijn bedoeld om je ervaring te verbeteren en om leden beter in contact te brengen met nieuwe kansen. De GenAI-functies kunnen werkgevers helpen jou makkelijker te vinden en te benaderen, en ondersteunen je bij het maken van content zoals profielupdates, berichten en bijdragen. Daarbij kan LinkedIn gegevens gebruiken zoals informatie uit je profiel en openbare content die je zelf op het platform plaatst.”
LinkedIn wil zorgen dat het geen berichten van minderjarigen gebruikt, al is het onduidelijk hoe het social medium van Microsoft nu precies zal herkennen dat iemand onder de 18 is.
