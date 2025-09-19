LinkedIn gaat je data gewoon gebruiken om AI te trainen

Netwerken, werk zoeken, je professionele kant in de etalage zetten: LinkedIn is al decennialang het zakelijke netwerk. Maar al die dingen die jij in die periode hebt gedeeld, zou zomaar kunnen worden gebruikt om AI-modellen te trainen. Dit is te lezen in de nieuwe privacyvoorwaarden van het social netwerk.

LinkedIn-berichten en AI

Vanaf november traint LinkedIn zijn kunstmatige intelligentie dus met wat jij allemaal op het social medium zet. LinkedIn heeft zijn privacyvoorwaarden veranderd waardoor alle openbare berichten kunnen worden gebruikt, dus de privéberichten zijn nog wel veilig.

Wil je dit absoluut niet hebben, dan is het wel mogelijk om jezelf af te melden voor deze nieuwe, standaard praktijk van LinkedIn. Maar hoe doe je dat? Daarvoor gebruik je het opt-out-formulier. Je logt in, je selecteert ‘Bezwaar maken tegen verwerking voor het trainen van AI-modellen die content genereren’ en je kunt het dan verzenden. Het is dus gelukkig wel eenvoudig gemaakt om aan te geven dat je er niet aan wil bijdragen. 3 november is je deadline.