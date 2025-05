Nieuwe AI-tools van LinkedIn voor werving en werkzoekenden

LinkedIn lanceert vandaag verschillende innovatieve AI-gedreven tools waaronder een AI-gestuurde zoekfunctie voor banen: AI-powered Job Search. Met deze nieuwe tool hoeven werkzoekenden niet langer afhankelijk te zijn van traditionele zoekwoorden of filters; ze kunnen simpelweg in gewone taal beschrijven wat voor baan zij zoeken. De tool maakt het mogelijk om relevantere vacatures te vinden die werkzoekenden anders misschien niet zouden overwegen. Naast deze vernieuwde functionaliteit om een baan te zoeken, introduceert LinkedIn nieuwe AI-producten om de sollicitatie-ervaring voor werkzoekers te verbeteren.

AI verandert het speelveld van werk razendsnel

De impact van AI op banen en vaardigheden is ingrijpender en sneller dan ooit. In de komende vijf jaar zal naar verwachting 70% van de beroepsbevolking nieuwe vaardigheden moeten aanleren om competitief te blijven. Bovendien bestond ruim 10% van de huidige functietitels een paar decennia geleden nog niet. Het is daarom geen verrassing dat 1 op de 3 (33%) Nederlandse professionals moeite heeft met het vinden van de juiste baan. Niet vanwege een tekort aan vacatures, maar omdat zij vaak niet weten welke zoekwoorden, filters of functietitels ze moeten gebruiken.

De zoektocht naar werk is onnodig complex geworden. Om dit makkelijker te maken, introduceert LinkedIn een reeks innovatieve AI-functionaliteiten. Met deze tools versterkt LinkedIn het sollicitatie- en wervingsproces door middel van AI. De volgende functies worden aan het platform toegevoegd:

AI-powered Job Search

1 op de 3 werkzoekenden mist relevante vacatures omdat ze niet weten welke filters en functietitels ze moeten gebruiken. Deze AI-gestuurde zoekfunctie draait dit principe nu om: werkzoekenden kunnen nu op een efficiënte manier banen vinden die echt aansluiten bij wat voor hen belangrijk is, zonder specifieke zoekwoorden of filters maar doordat zij in eigen woorden hun ideale functie kunnen beschrijven. Of je nu zegt: ‘Ik wil mijn vaardigheden in brand marketing inzetten voor een goed doel’ of ‘Ik zoek een business development rol in de videogame-industrie,’ de AI tool begrijpt je intentie en levert nauwkeurige, relevante resultaten.

*Voorlopig beschikbaar voor gebruikers met Engelse taalinstellingen in de volgende markten: U.S., India, Singapore, Canada, UK, Australië. Andere regio’s worden later dit jaar toegevoegd.