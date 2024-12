Het aantal AI-gegenereerde LinkedIn-posts is schrikbarend hoog

Het kan ook tegen je werken om AI te gebruiken. Sommige mensen zijn erop tegen omdat AI vaak is getraind op het werk van mensen, zonder dat hiervoor toestemming is gevraagd of geld is betaald. Bovendien vinden sommigen het niet authentiek, omdat teksten dan niet volledig van jezelf komen. Het opmerkelijke is dat iedereen de Word-spellingscontrole gewoon accepteert, maar AI-tools die verder gaan vaak worden weggewuifd. En in sommige gevallen zelfs weggeboe’d. Tegelijkertijd is er wel content die zo duidelijk AI is, zeker als bijvoorbeeld de rest van de content op een profiel heel anders is, dat het wat waarde lijkt te verliezen.

To AI or not to AI?

Uiteindelijk moet iedereen voor zich bepalen of hij of zij het gebruik van AI problematisch vindt of niet. Uiteindelijk kun je er ook heel basic naar kijken: als iets lekker leest of je iets leert of je vermaak, wat maakt het dan uit dat het door een bot is geschreven, in plaats van een mens? Zeker als het feitelijk is en niet om meningen gaat, zou AI beter kunnen worden vertrouwd. Mits het die feiten kloppend heeft opgeschreven uiteraard…