LinkedIn stopt met audio en wil dat je livestreamt

LinkedIn Audio Events

Dat veel mensen die mening deelden bleek wel, want LinkedIn trok snel de stekker uit deze functie. Nu is het echter na twee jaar tijd om ook met de live audio-events te stoppen. Dat is echter wel met een andere inslag dan de reden om de Stories te stoppen. LinkedIn wil namelijk zijn livestreamingplatform LinkedIn Live verder uitbreiden. Dit is een soort Twitch, maar dan op LinkedIn. Het gaat daarbij om live videocontent die je uitstuurt op een LinkedIn-pagina of -profiel.

LinkedIn laat weten wat het verschil is: “Met LinkedIn Live kun je niet langer alleen audio hosten op LinkedIn. In plaats daarvan zend je uit naar je publiek via een van de vertrouwde externe streamingpartners. Deelnemers kunnen op elk moment in real-time commentaar geven om vragen te stellen of hun visie toe te voegen. Om live op een evenement te spreken, moeten sprekers toegang krijgen tot de streamingtool van hun keuze. Zorg ervoor dat je de details deelt of je sprekers uitnodigt voor het evenement. Met LinkedIn Live wordt het evenement automatisch opgenomen en is het beschikbaar om af te spelen en te delen.”

LinkedIn geeft aan dat het vanaf 2 december niet meer mogelijk is om audio-events te starten. Als er nog eentje ingeroosterd staat voor 31 december 2024, dan kan die doorgaan, maar anders wordt het verwijderd.