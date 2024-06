Krijg een overtuigender CV op LinkedIn met hulp van AI

Iedereen zet AI in en daarin is LinkedIn niet anders: het social medium heeft zelfs verschillende AI-mogelijkheden geïmplementeerd en rolt er nu nog meer uit. Waaronder de mogelijkheid om je curriculum vitae een flinke boost te geven.

AI op LinkedIn

Dat is niet het enige. LinkedIn biedt ook de mogelijkheid om je naar nieuwe banen te laten zoeken met een vleugje AI. Zo kun je bijvoorbeeld vragen om een Data Scientist-vacature in jouw woonplaats, maar je kunt ook heel andere vragen stellen aan de AI-chatbot, zoals ‘Hoe val ik op met mijn motivatiebrief? Je kunt zelfs zoeken naar banen in jouw omgeving met een bepaald minimum salaris, als je dat belangrijk vindt.

En dan is er dus die optie om je curriculum vitae te laten verbeteren door LinkedIn. Het zakelijke social medium kan je feedback even nadat je je curriculum vitae hebt ingestuurd. Hetzelfde geldt voor je brief. De kunstmatige intelligentie komt met allerlei tweaks om je vaardigheden net iets beter over te laten komen en je brief even wat strakker. Of dat echter ook voor de Nederlandse taal geldt is onbekend, maar tegenwoordig wordt er in Nederland uiteraard ook veel Engelstalig gesolliciteerd.

AI-loopbaancoaches

AI wordt uiteindelijk waarschijnlijk toegevoegd aan zo ongeveer alles wat je op LinkedIn doet: het kan later dit jaar zelfs een samenvatting maken van posts. Het gaat zelfs nog verder: het maakt een soort AI-loopbaancoaches. Het heeft Alicia Reece, Anil Gupta, Lisa Gates en Dr. Gemma Leigh Roberts bereid gevonden om AI te laten trainen om je meer te leren over zakelijke onderwerpen. Het zal ons niets verbazen als dat uiteindelijk ook meer naar adviseren gaat.

LinkedIn wil het platform uiteindelijk veel slimmer maken met AI, maar we moeten nog wel zien hoe het precies werkt. Tot slot geeft LinkedIn ook aan dat het met veel meer cursussen komt die zijn gemaakt met behulp van AI. Het schrijft: “Of je nu wilt veranderen of niet, de vaardigheden die nodig zijn op het werk zullen naar verwachting tegen 2030 met 68% zijn veranderd. Om relevant te blijven in je huidige functie of op zoek naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, moet je voortdurend nieuwe vaardigheden leren. Bij LinkedIn zijn we toegewijd om professionals te helpen navigeren door deze ongekende verandering.”

Cursussen door én over AI

“We voegen elke week ~60 nieuwe cursussen toe aan de 22.000 LinkedIn Learning cursussen. Daartoe behoren meer dan 800 AI-cursussen, zoals hoe je AI-geletterdheid kunt opbouwen en hoe je je vaardigheden in deep learning kunt verbeteren (beide gratis voor de komende maand).” Het zet AI dus niet alleen in om je meer te leren voor je werk, maar ook om je meer te leren over AI zelf.

Veel van de bovenstaande AI-mogelijkheden komen binnenkort naar LinkedIn. Het is alleen voor Premium-abonnees en is in de komende weken beschikbaar.