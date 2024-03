​LinkedIn kopieert functie die TikTok heeft bedacht

Nu is op zich video in de zakelijke wereld niet eens zo heel vreemd: er zijn genoeg bedrijven die als sollicitatie verwachten dat je op creatieve wijze een video van jezelf maakt om jezelf te presenteren. Dat is echter niet per se waar de video’s op LinkedIn voor bedoeld zijn. Het wordt ook daadwerkelijk zoals op TikTok (of zoals bij Instagram Reels): je kunt door de video’s heenswipen. Het is nu nog een test, maar het bevestigde wel aan TechCrunch dat het hier serieus mee bezig is. De video’s op LinkedIn zijn verticaal en je kan ze straks vinden onder een nieuw deel in LinkedIn dat ‘video’ heet.

LinkedIn is er relatief laat mee: TikTok is inmiddels al jaren een groot succes met zijn korte, verticale video’s. Inmiddels is TikTok zelf zelfs al veel verder dan dat met steeds meer langere video’s en de vraag of makers nu ook horizontale video’s willen maken. Maar goed, LinkedIn is daar nog niet, het wil nu korte video’s toevoegen aan het platform.

Zakelijke mini-video's

De vraag is natuurlijk: wat voor video’s maak je voor LinkedIn? Hoewel er de laatste tijd zeker een stroming is van mensen die op LinkedIn wat persoonlijkere dingen zetten, verwachten we geen recepten, comedysketches enzo. Oke, dat laatste misschien wel op het gebied van werk, maar het zullen vooral coaches zijn die hun wijsheden delen, tips om sneller een presentatie te bouwen, sollicitatie-advies en misschien zelfs bedrijfsvideo’s waarin organisaties laten zien dat ze een vacature hebben en hoe leuk het is om daar te werken. Dat is wat we verwachten, maar het is nog gissen of dat klopt.

Je kunt nu ook al video’s op LinkedIn zetten, maar dat zijn dan over het algemeen wat langere, horizontaal gefilmde video’s: LinkedIn boort hiermee dus echt wel een nieuwe tak van sport aan. Waar we meestal wat sceptisch zijn over dit soort kopieergedrag op het social medium dat toch een wat vreemde eend in de bijt is, zou dit nog best een succes kunnen worden. Er zijn nu ook genoeg succesvolle, op het werkleven ingestoken TikTok-accounts, dus die kunnen prima ook op LinkedIn posten. Wanneer we het kunnen ervaren is nog onbekend, maar we verwachten dat het niet heel lang meer zal duren. Hoe eerder LinkedIn het immers live zet, hoe meer content er alvast opgezet kan worden.