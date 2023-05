​LinkedIn is 20 jaar: waarom het nog steeds een icoon is

LinkedIn viert zijn twintigste verjaardag en dat doet het met inmiddels meer dan 930 leden in meer dan 200 landen. Indrukwekkende aantallen, maar twintig jaar is ook niet niets. LinkedIn staat nog steeds als een huis en dat heeft meerdere oorzaken.

Je zou denken dat een bedrijf als Microsoft allang een concurrent zou hebben gemaakt voor LinkedIn, is dat niet zo. Waarom niet? Omdat LinkedIn van Microsoft is. Niet iedereen weet dat, maar Microsoft is dus eigenlijk ook gewoon een social media-bedrijf, zij het een zakelijk social media-bedrijf. Om die reden heeft LinkedIn natuurlijk heel wat extra macht en kan het gebruikmaken van de infrastructuur die Microsoft al heeft. Er zijn ongetwijfeld social media-bedrijven die het hebben geprobeerd, maar het ding met LinkedIn is: dat is al goed zoals het is. Bovendien zijn mensen er niet dagelijks heel fanatiek op bezig (doorgaans), waardoor het interessanter is voor een nieuwe speler om een niet-zakelijk social medium te maken. Er worden per seconde meer dan 190 connecties gemaakt: ja, zie daar maar eens tegenop te boksen.

Waar je in een ander social medium je leven vastlegt door middel van eetfoto’s, selfies en dergelijken, is LinkedIn een handig middel om je leven in grote lijnen op bij te houden. Denk aan je curriculum vitae. Soms weet je zelf niet eens precies meer welke cursussen je hebt gedaan of vakken je hebt gevolgd, of hoeveel jaar je ook alweer bij dat marketingbureau werkte: door een blik op je LinkedIn te werpen weet je het meteen weer. En eerlijk is eerlijk, het is in veel gevallen ook iets om trots op te zijn, die mooie loopbaan die je al hebt afgelegd.

Schoenmaker, blijf bij je leest, dat is wat LinkedIn goed heeft begrepen. Oprichter Reid Hoffman startte ermee in 2003 met als doel om professionals van over de hele wereld met elkaar te laten netwerken en zo productiever te worden. Dat doet LinkedIn tot op de dag van vandaag nog steeds. Ook als er nieuwe dingen zijn, zo heeft het wel eens Stories proberen te introduceren, checkt het goed of het werkt. Zo niet, dan neemt het er net zo snel weer afscheid van als dat het kwam. Verder is LinkedIn niet zo experimenteel: het netwerk heeft bijvoorbeeld ook al twintig jaar ongeveer hetzelfde design, met hier en daar wat tweaks . Maar eigenlijk is dat heel fijn, een soort rots in de branding. Je weet bij LinkedIn precies wat je krijgt en af en toe een klein nieuw item is prima, maar niks te rigoureus. Dat laatste kan ook niet echt, want mensen gebruiken LinkedIn vaak wat minder intensief als andere social media, waardoor de wentijd langer is.

Het kreeg een boost en ondernam actie tijdens corona

Het is erg dubbel dat er ook positieve dingen uit corona zijn voortgekomen, omdat er ook veel ellende uit kwam, maar LinkedIn heeft in zekere zin wel de vruchten geplukt. Niet zozeer van de pandemie zelf, maar wel van de maatregelen die daaruit voortkwamen. LinkedIn werd in 2020 meer dan 30 miljard keer bezocht en het engagement ging 27 procent omhoog. Ook speelde het beursgenoteerde bedrijf in op de pandemie, door aan te bieden om digitale sollicitatiegesprekken te voeren. Immers moesten veel mensen op zoek naar ander werk en als er een platform is dat daarbij kan helpen, dan is het LinkedIn wel.

Marcel Molenaar, Country Manager Benelux: “In Nederland staan sinds 2010 al 1,5 miljoen leden aan de basis van die ontwikkelingen en inmiddels zijn dat er al meer dan 10 miljoen. Ik ben dan ook heel erg benieuwd naar wat de volgende twintig jaar in petto hebben voor ons platform.” Wij ook. LinkedIn heeft bewezen dat het niet zo makkelijk van andere social media kan kopiëren, dus zal het origineel moeten zijn. Heeft het nieuwe dingen nodig om het nog 20 jaar vol te houden, of kan het voortborduren op die stevige basis die er al is? We komen erop terug in 2043.