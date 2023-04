​Nog een badge: Linkedin laat je nu bewijzen waar je werkt

Het is onrustig in de wereld van vinkjes en badges: waar je er op Twitter totaal niet meer vanuit kunt gaan dat zo’n badge ook maar enige waarde vertegenwoordigt, gaat LinkedIn juist de andere kant op. Het zakelijke social medium introduceert een badge waarmee je kunt bewijzen dat je echt bij de werkgever werkt waar je zegt te werken. Het mooiste? Dit vinkje is helemaal gratis.

We kunnen op LinkedIn allemaal zeggen dat we de CEO van Google zijn, of de Happiness Manager van.. LinkedIn zelf. Je moet er maar net vanuit gaan dat dat klopt, als bezoeker van een profiel. Nu gaat dat veranderen, want je kunt met een badge aangeven dat je inderdaad werkt waar je zegt dat je werkt. Op dit moment kan dat voor meer dan 4.000 bedrijven en het wordt ondersteund door CLEAR (alleen voor de Verenigde Staten), Microsoft Entra en bepaalde werk-emailadressen.

Bewijzen wie je echt bent

LinkedIn schrijft: “Authenticiteit is belangrijk. Op LinkedIn, als je laat zien dat je de echte jij bent, heb je een nog grotere kans om de professionele kansen te vinden die belangrijk zijn voor jou en je gemeenschap. Daarom hebben we in oktober 2022 verificatieopties geïntroduceerd, en vanaf vandaag rollen we drie extra manieren uit om je identiteit en waar je werkt te verifiëren. We geloven dat verificatie voor iedereen op LinkedIn moet zijn, daarom zal elke functie beschikbaar en gratis zijn voor al onze leden.”

Waar CLEAR alleen gebruikt kan worden met een Amerikaans identificatiebewijs, is Microsoft Entra wel breder beschikbaar. Entra is de nieuwe naam van de toegangsmogelijkheden van Microsoft (eigenaar van LinkedIn) en het idee is dat het allemaal samenkomt in één portaal waarbij ouderwets toegangsbeheer verleden tijd is. Entra maakt gebruik van digitale geverifieerde ID's die kunnen worden gebruikt voor achtergrondchecks, leningaanvragen, enzovoort. Het systeem is gedecentraliseerd en Microsoft is van plan om Entra steeds breder uit te rollen. Heb je Entra of je werkmail eenmaal gebruikt om je werkgever te bevestigen, dan zie je dit met een blauw of groen vinkje in je profiel.