Met deze tips haal je het meeste uit LinkedIn

In een wereld waarin veelvuldig wordt gesproken over TikTok, Instagram en Twitter, zou je bijna vergeten dat er ook nog LinkedIn is. Het is typisch een social medium dat bij veel mensen sluimert, maar op bepaalde momenten in het leven plotseling wat fanatieker wordt ingezet. Als dat laatste momenteel voor jou het geval is, dan kun je deze tips goed gebruiken om het meeste uit LinkedIn te halen.



Beantwoord berichten, ook als je geen interesse hebt

Krijg je een bericht van iemand, beantwoord die dan. Ook als je geen interesse hebt in wat diegene biedt. Het komt professioneel en netjes over om iemand desondanks te woord te staan. Natuurlijk stuurt iemand waarschijnlijk niet alleen naar jou een bericht, maar die persoon heeft er wel bewust voor gekozen om ook jou een bericht te sturen. Geef ook aan die persoon aan, als je je daar comfortabel bij voelt, wat je wel zoekt, wie weet wat hij of zij voorbij hoort komen. Ook al is het misschien een recruiter in de IT: misschien heeft hij of zij nog vrienden van de Human Resource Management-opleiding die wél precies in je gewenste werkveld zoeken.