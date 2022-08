Kickstart je carrière met deze 3 tips

Je carrière is een levenslange reis en de juiste keuzes kunnen je helpen om succesvol te zijn. Maak doelen en houd ze goed voor ogen. Daarbij moet je aan drie hoofdzaken denken. Dit zijn je langetermijndoelen, je kortetermijndoelen en je middellangetermijndoelen. Langetermijndoelen zijn wat je in de loop van jaren of decennia wilt bereiken. Als je bijvoorbeeld een nieuwe baan als leraar begint en ooit supervisor wilt worden, is dat een langetermijndoel.

Kortetermijndoelen zijn onder meer het vinden van een andere baan. Als je bijvoorbeeld zoveel om kinderen geeft, vind je misschien binnen korte tijd een baan als hbo pedagogiek deeltijd. Ze kunnen meer dan zes maanden duren, maar niet noodzakelijkerwijs jaren. Tot slot doelen op de middellange termijn. Dit is waar je je overweldigd begint te voelen door alles wat je moet doen, naast het bijhouden van je plannen voor de lange en korte termijn.

Wees een briljante netwerker

Netwerken is een vaardigheid die je kunt leren. Het is een belangrijk onderdeel van je carrière, maar het is ook een van de belangrijkste vaardigheden die je ooit zult ontwikkelen. Als je aan het netwerken bent, bouw je relaties en vertrouwen op met anderen, wat je zal helpen in elk aspect van je leven en carrière. Je kunt niet blindelings naar buiten gaan om banen of contracten te krijgen. Je moet eerst een reputatie opbouwen als betrouwbaar, betrouwbaar en bekwaam in wat je doet.

Je netwerk helpt ervoor te zorgen dat mensen weten wie je bent wanneer zich kansen voordoen. De beste manier om te beginnen met netwerken is door rechtstreeks contact op te nemen met mensen die in rollen werken zoals die van jou. Stel dat je een pas afgestudeerde student bent, neem dan contact op met docenten die je kent en volg indien nodig een deeltijd pabo om je vaardigheden verder te verbeteren.

Blijf op de hoogte van nieuws en trends

Als young professional is het belangrijk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en trends in jouw vakgebied. Om op de hoogte te blijven, kan je vakbladen lezen. Dit zijn publicaties die zich richten op een specifieke branche of vakgebied. Ze zijn meestal gratis of kunnen door het grote publiek worden gekocht. Je kan ook brancheblogs en forums gebruiken. Deze kunnen handig zijn omdat ze vaak zijn geschreven door mensen die praktijkervaring hebben met het werken op de gebieden die ze bespreken.

Sluit je aan bij een beroepsvereniging

Beroepsverenigingen kunnen je helpen op de hoogte te blijven van het laatste nieuws uit de branche, je helpen bij het vinden van een mentor en nieuwe vacatures, het vinden van nieuwe klanten en zakenpartners, het vinden van leveranciers en andere bronnen die je werk gemakkelijker maken.

[Fotocredits - Jacob Lund © Adobe Stock]