​Zichtbaarheid creëren op LinkedIn

Vraag jij je ook wel eens af waarom de ene LinkedIn post beter presteert dan de ander? Of wat een aantal best practices zijn om het algoritme te slim af te zijn? En daarmee meer bereik te genereren met jouw (toekomstige) LinkedIn posts? Dan heb ik goed nieuws. In dit artikel nemen we jullie mee in de belangrijkste inzichten over het algoritme van LinkedIn en hoe je hiermee meer zichtbaarheid kunt creëren. Deze inzichten zijn gebaseerd op onze eigen experimenten die we hebben uitgevoerd als Growth Hacking agency.

Inzichten

1. LinkedIn moedigt geen externe links aan

Het LinkedIn platform wil de gebruiker zo lang mogelijk vasthouden. Om deze reden worden links naar externe pagina's niet gestimuleerd door het algoritme. Content die linkt naar een extern platform verlaagt de bereik op je posts. In concrete cijfers:

Één externe link -50% bereik;

> 1 externe link meer dan -70% bereik.

Wij adviseren, afhankelijk van je doel, om de link te plaatsen in de comment of in je post. Is je doel bereik? Plaats je link in de comments. Een voorbeeld hiervan is deze post van Jordi Bron die aankondigt in een "storytelling" post een nieuw label te hebben opgericht en de link van de website in de comments plaatst.