​Growth hacking is het nieuwe marketing

Laten we beginnen met uit te leggen wat growth hacking is. Growth hacking, oftewel growth marketing, is een relatief nieuw vakgebied dat zich bezighoudt met het versnellen van de groei van bedrijven via data-gedreven processen. Het bestaat uit het proces van het uitvoeren van verschillende experimenten met behulp van diverse tools om continue verbeteringen te kunnen doorvoeren en tot de snelst mogelijke potentiële groei te komen. Om deze systematische nieuwe groeikansen aan te grijpen is een growth hacker actief op veel verschillende platforms en gebruikt het creatieve strategieën om leads te verzamelen. Van naamsbekendheid verhogen via marketing (SEO, SEA, LinkedIn, Instagram, Facebook) tot het inzetten van automatisering en bots voor accounts om efficiëntie in de hand te spelen.

Growth hacking, een term die je ongetwijfeld voorbij hebt zien komen de afgelopen tijd. Het is inmiddels een wereldwijd bewezen strategie om te gebruiken voor (bijna) iedere business. Maar wat houdt growth hacking nu eigenlijk in? En hoe ziet de toekomst van deze groeiende discipline eruit?

Growth hacking kan gezien worden als een deel van marketing maar toch is het een hele andere tak van sport. Waar marketeers zich vaak bezig houden met bereik genereren voor een product en deze effectief te verkopen, houden growth hackers zich meer bezig met marketingactiviteiten voor een organisatie door de gehele funnel. Dus ook het zorgen voor de activatie van klanten, klantbehoud, het vergaren van klanten via klanten en het meest halen uit bestaande klanten met een bijpassende revenue strategie. Er is dus zeker overlap, maar growth hackers kijken naar meer naar het grotere plaatje.

Acceptatie van Growth

Steeds meer bedrijven beginnen de noodzaak in te zien van een growth benadering. Waar growth hacking nu nog voornamelijk wordt toegepast in het MKB, zullen in de toekomst steeds meer grote en authentieke bedrijven de effectiviteit van deze methodes omarmen en deze zelf gaan implementeren. Zo raakt, ook bij grote bedrijven, het gehele marketing en sales proces steeds meer in elkaar verweven waar growth een grote verbindende factor in zal gaan spelen. Bedrijven gaan op deze manier steeds meer een growth mindset in hun bedrijfscultuur integreren en stellen persoonlijke groei en development centraal.

Experimenteren wordt de standaard

Gezien het feit dat er steeds meer succesverhalen zijn van bedrijven die ontzettend veel experimenteren, denk aan Booking.com, Amazon en Uber, zal deze werkwijze meer dan zeker overslaan naar de rest van de online markt. Het bedrijven van traditionele marketing kent nog vaak een lage omloopsnelheid en met het inzetten van experimenten in de vorm van A/B tests gaat niet alleen de snelheid omhoog, maar het zorgt er ook voor dat de bedrijfs potentie maximaal wordt benut.

Experimenteren wordt dan ook de norm, want hiermee wordt er toegewerkt naar optimale conversie ratio's met de juiste product-channel fit. Enkel met het uitvoeren van experimenten kunnen er de juiste conclusies worden getrokken om zo data-gedreven beslissingen te kunnen nemen. De tijd voor het continu testen en monitoren van lopende campagnes is dan ook definitief aangebroken!

Overspoeling van tools

In de online marketingwereld is het gebruik van SaaS producten de laatste jaren enorm toegenomen. Deze cloud-based tools op basis van een abonnementsmodel zijn dan ook niet meer weg te denken uit het digitale landschap. Vanwege het feit dat het aanbod soms wel een overkill lijkt, wordt het belang van kritische toolselectie steeds groter.

In de dichtbevolkte infrastructuur van tools moet dus met een scherp oog gekeken worden naar welke tools het best kunnen worden ingezet voor een bepaalde growth handeling. Alleen de beste en dus meest geschikte tool uit vergelijkingen moet worden geselecteerd alvorens het wordt ingezet.

Ethisch growth hacken



De privacy van internetgebruikers is al een tijdje het onderwerp van het gesprek tussen overheden en tech-giganten. Steeds meer surfers accepteren dan ook niet langer dat websites hun web activiteiten kunnen tracken. Daarbij moeten gebruikers eerst toestemming geven in de vorm van cookies of websites hun webgedrag mogen volgen. Google heeft recentelijk aangekondigd dat Chrome, haar eigen webbrowser, in de nabije toekomst niet langer third party cookies zal ondersteunen. Het wordt dus steeds lastiger voor growth hackers om relevante web statistics te verzamelen.

Vanaf 1 juli 2021 is de telecommunicatiewet in ons land verder aangescherpt. Deze wet houdt in dat bedrijven consumenten niet langer ongevraagd mogen bellen of mailen om producten of diensten aan te bieden. Ethisch te werk gaan is dus belangrijker dan ooit, maar dit zorgt wel voor creatieve oplossingen om alsnog binnen de kaders het maximale resultaat te boeken.

Dit artikel is geschreven door Jordi Bron, Boyd Visser en Jason van der Drift van Red Panda.