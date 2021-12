Is LinkedIn het nieuwe Tinder?

Zakelijk netwerk LinkedIn gaat steeds meer lijken op andere social mediaplatforms. Er ontstaan volop niet-zakelijke discussies en gebruikers delen ook volop privé-informatie, foto's en tegenwoordig wordt het ook vaker gebruikt als datingplatform. Toch wel een tikje bizar misschien? Een blik op mijn eigen profiel op LinkedIn laat vandaag onder andere zien: verschillende discussies over corona-gerelateerde onderwerpen, iemand die een foto van zijn jarige kind heeft geplaatst, een man die graag wil afvallen en vraagt om tips én ik heb 2 privéberichten van mannen die me een compliment geven over mijn uiterlijk. Heel vriendelijk hoor, maar ik weet uit ervaring dat het vaak niet blijft bij een compliment. En ik weet dat ik niet de enige (vrouw) ben die dit ervaart. Ook in mijn omgeving hoor ik het steeds vaker. Is LinkedIn een datingplatform geworden?

Kleine disclaimer: dit artikel is niet gebaseerd op cijfers. Ik weet niet of het platform echt steeds vaker wordt gebruikt om persoonlijke berichten te delen. Hier beschrijf ik dus mijn eigen ervaringen en die van anonieme bronnen uit mijn eigen omgeving.





Van Tinder naar LinkedIn

Datingapp Tinder: (voormalig) vrijzellen kunnen er inmiddels een boek over schrijven. De bizarre gesprekken, gekke profielen en bijzondere profielfoto's: je moet goed zoeken op Tinder om een geschikte match te vinden. Op zich niet zo vreemd misschien, ook als je de deur uitloopt bots je buiten niet binnen een uur tegen 50 potentieel geschikte partners aan. Nu LinkedIn door veel gebruikers ook privé wordt ingezet, is het niet eens zo gek dat daar wordt geflirt. Het kan alleen wel wat vreemd overkomen. Als Tinder-gebruiker ben je op zoek naar een date, als LinkedIn-gebruiker is dat maar de vraag.





Relaties op de werkvloer

Uit een (verouderd) onderzoek uit 2015 van Jobbird bleek dat 15% van de relaties op de werkvloer ontstaat. Maar dat gaat om collega's. Heb je LinkedIn dan weer niet voor nodig lijkt me. Die 15% klinkt wat hoog en ligt overigens iets genuanceerder: het blijkt te gaan om het aandeel werknemers dat ooit of nu nog met collega 'iets' heeft gehad. Volgens het CBS is het lastig te berekenen, want zijn respondenten daar wel eerlijk over? In 2014 bleek uit hun onderzoek dat 4% van alle werkenden een relatie heeft gekregen met een (voormalig) collega.





Flirten op LinkedIn: een risico?

Op LinkedIn ben je natuurlijk niet alleen gelinkt met collega's, ook met andere zakelijke contacten zoals leveranciers en klanten. En met onbekenden die je graag toevoegen. Het is vooral die laatste groep die, in mijn geval, graag een gesprek met je aangaat. Dat begint vaak onschuldig, maar wordt vrij snel flirterig. Bijzonder, want het lijkt mij toch een risico om met een openbaar profiel berichten te sturen naar iemand waarover je weinig tot niets weet. Zit de ontvanger er wel op te wachten? Als het écht ongewenst is beschik je vaak al snel over behoorlijk wat gegevens van deze persoon. Mijn advies? Zit je hier niet op te wachten, geef dit dan direct vriendelijk aan.

Een compliment is leuk en welkom, maar geef vooral je grenzen aan. Dat je op LinkedIn staat is geen vrijbrief om je zomaar te bestoken met berichten die totaal geen zakelijke context hebben.