​Tinder krijgt een Explore-gedeelte zodat je meer mensen ontmoet

Het is een flinke update die naar de datingapp komt deze week, want die Explore-tab gaat gepaard met veel nieuwe mogelijkheden. Het idee is dat je hierdoor een beter beeld van iemand hebt. Swipe Night (de serie van Tinder) zit bijvoorbeeld onder die Explore-tab, maar ook Tinder’s game en iets nieuws dat Hot Takes heet. Hot Takes is van 6 uur ‘s avonds tot 12 uur ‘s nachts en hierbij beantwoorden mensen vragen over mensen. Je moet bijvoorbeeld kiezen tussen twee dingen. Je kunt andere mensen die ook spelen liken en dan matchen vanuit de Hot Takes. Een revolutie in Tinderland, want dat betekent dat je al kan praten voordat je een match bent.

Tinder Explore

In het Explore-gedeelte kun je ook mogelijke matches zien die bepaalde passies hebben die je deelt of interessant vindt. Zo kun je ervoor kiezen om alleen thrillseekers te zien, wat mensen zijn die bijvoorbeeld graag naar pretparken gaan of van klimmen houden. Zo heb je meer opties in het ontdekken van nieuwe mensen, in plaats van alleen dat links en rechts swipen waar Tinder zo beroemd mee werd. Tinder is dan ook van plan om het Explore-gedeelte verder uit te breiden in de toekomst. Zo hebben gebruikers meer mogelijkheden om de liefde of one night stand van hun leven te vinden.

Wat ook nieuw is, dat is de mogelijkheid om een video van 15 seconden toe te voegen aan je profiel. Je kunt in totaal wel negen video’s toevoegen, die andere gebruikers met een gewoon profiel zonder meer te hoeven betalen kunnen zien. Een perfecte gelegenheid om te laten zien dat je echt kan drummen, hoe je die highscore haalde bij je favoriete game of om juist een wat meer sexy kant van jezelf te laten zien. Al moet je je altijd realiseren dat je collega’s, je vrienden en je familie je profiel ook (via via) te zien kunnen krijgen.