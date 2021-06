Mag je vriendin niet zien dat je op Tinder zit? Dat is zo gefixt

Op Tinder zie je regelmatig profielen voorbijkomen zonder foto’s van personen erop. Vaak omdat deze gebruikers niet willen dat vrienden, vriendinnen, exen of bijvoorbeeld collega’s zien dat zij zich op de datingapp begeven. Hopelijk zien we binnenkort minder van dat soort profielen en meer profielen met foto’s, want Tinder maakt het mogelijk om je profiel te verbergen voor bepaalde mensen.

Tinderen zonder remmingen Tinder zegt in zijn persbericht: “Uit een recent onderzoek in opdracht van Tinder bleek dat meer dan 40% van de respondenten een ex-partner op een dating-app is tegengekomen. Nog eens 24% heeft een familielid of collega gezien. Awkward. Als de kans zich voordoet, zou 78% van de ondervraagden deze connecties liever niet zien of gezien worden door een app.”

Bekenden blokkeren op Tinder Reden voor Tinder om die mensen te helpen met een functie waarmee je persoonlijke contacten in de app kunt blokkeren. Het enige wat je ervoor nodig hebt is het telefoonnummer van de persoon die je niet wenst tegen te komen op Tinder. De functie heet ‘Block Contacts’ (in het Nederlands waarschijnlijk ‘Blokkeer contacten’) en komt binnenkort naar de datingapp. "We kunnen je misschien niet behoeden voor het tegen het lijf lopen van een ex of ander persoon die je liever niet ziet als je net een date hebt in een koffiehuis, maar we geven je meer controle over je ervaring op Tinder", zegt Bernadette Morgan, Group Product Manager, Trust & Safety bij Tinder. "We introduceren Block Contacts als een extra hulpmiddel dat leden aan meer gemoedsrust helpt door een ruimte te creëren waarin ze zorgeloos nieuwe connecties aan kunnen gaan."

De lente hangt in de lucht

Tinder vindt het zelf een goede start van het ‘Uncuffing season’, wat ook wel ‘voorjaar’ betekent: stellen die in de winter nog bij elkaar bleven, vinden in deze periode de kracht om elkaar te verlaten en op zoek te gaan naar een nieuw iemand (of simpelweg lekker los te gaan in de warme zomerzon). Dat Uncuffing season belooft deze zomer heviger los te barsten dan normaal, omdat we na veel binnen zitten en weinig sociale mogelijkheden dankzij de golf van vaccinaties weer steeds meer kunnen doen. In eerste instantie komt Block Contacts eerst alleen in India, Zuid-Korea en Japan uit, maar daarna komt de functie naar de rest van de wereld. Beeldbron: Tumisu