​Solliciteren doe je tegenwoordig gewoon via TikTok

Vroeger als je in een vacature las dat je een video van jezelf moest maken, dan zou je er bijna de baan van je dromen voor opgeven: het was allemaal wat ongemakkelijk. Tegenwoordig leven we in een wereld die aan elkaar hangt van video’s en wordt het gelukkig al wat minder gek om te worden gefilmd. Sterker nog, er wordt volop gesolliciteerd via videoplatforms zoals bijvoorbeeld TikTok.



Als je naar een baan op zoek gaat op social media, dan denk je al gauw aan LinkedIn. Het is immers het enige social medium dat in het teken staat van werk, toch? Dat klopt wel ongeveer, maar werk vind je blijkbaar ook op allerlei andere social media. Uit onderzoek van ExpressVPN blijkt dat jonge werkzoekenden steeds vaker op TikTok of Instagram zoeken naar een baan. LinkedIn? Niet dus, gewoon via de bekende en informele socials die mensen toch al dagelijks gebruiken, en dat is eigenlijk om die reden dus ook wel logisch.

Het is sowieso de laatste jaren allang niet meer voor de hand liggend om een brief te sturen met je cv erbij. Vaak moet je via formulieren van alles invullen op websites, of word je gevraagd een video op te sturen. Soms willen bedrijven alleen je motivatie weten en niet zozeer wat je hebt gedaan: het gaat er meer om dat je het in het team past, dan dat je ooit de middelbare school hebt gedaan of een HBO-diploma op zak hebt. Mensen willen weten wat je te bieden hebt aan specifiek dat bedrijf, en dat kun je dus ook heel goed via een TikTok-video regelen.

Het onderzoek wijst uit dat 70 procent van de wervingsmensen wel eens nieuw personeel heeft gevonden dankzij social media. Dat heeft niet alleen de maken met de sollicitatiekant, maar ook met de wervingskant: je kunt tegenwoordig makkelijker via social media een vacature verspreiden, of laten verspreiden door bijvoorbeeld je medewerkers. Op hun beurt kunnen kandidaten hun post flink laten groeien door likes en een soort viral te gaan om bij een bedrijf op te vallen.

TikTok Resumes



TikTok startte in 2021 TikTok Resumes, waar je een video-cv kunt uploaden, je kunt een digitaal cv van een minuut posten met de hashtag #TikTokResumes. Echter was TikTok zeker niet het eerste social medium dat buiten LinkedIn om meer deed met solliciteren. In 2017 kwam Taco Bell al met stages op Snapchat en maakte McDonalds er zelfs Snaplications van, waarbij mensen konden solliciteren via Snap. Nu zien we ook dat veel grote bedrijven met TikTok in zee gaan voor hun werving: Chipotle, WWE, Target en Shopify bijvoorbeeld.

Het leuke aan #TikTokResumes is dat het andersom werkt: je solliciteert niet per se op een baan: je laat jezelf zien en bedrijven kunnen contact met je opnemen. Dat gebeurt ook echt: een van de kandidaten heeft zelfs bij TikTok zelf een baan gekregen door haar spetterende video. Het leuke is dat je in die video’s ook heel creatief kunt zijn: iemand liep bijvoorbeeld op een loopband en zei dat ze niet snel opgeeft en gewoon doorstapt, of iets in die richting: dat kun jij ook doen: grapjes over koffie halen als je een stage zoekt bijvoorbeeld.

Er komt echter ook een risico bij kijken, namelijk dat er te veel persoonlijke gegevens worden gedeeld op een iets te openbare plek. Zet nooit je adresgegevens of andere persoonlijke data op social media, maar let ook op dat je niet te veel van je huis laat zien wat herkenbaar kan zijn voor anderen. Check bijvoorbeeld met een bedrijf hoe je het beste op een veilige manier kunt communiceren, nadat ze je hebben benaderd om verder te praten. Die voorzichtigheid zullen bedrijven alleen maar waarderen, want dat betekent immers dat je waarschijnlijk ook bewust omgaat met zijn gegevens.

Video CV

Een video maakt het veel makkelijker om een goede indruk te krijgen van hoe iemand is: durft iemand een beetje, is iemand toch wat timide? Het leukste voorbeeld van een video-cv is toch wel die van Brian David Gilbert, die graag videoproducties wilde maken voor gamesite Polygon. Hij kwam lang geleden al via YouTube met zijn sollicitatie bij het bedrijf: het is een hilarische soort muziekvideo geworden die om de een of andere reden enorm catchy is en… -het toverwoord- echt blijft hangen. Dat is natuurlijk precies wat je wil bereiken bij een potentiële werkgever. Misschien dus toch eens proberen, jezelf in de etalage zetten op TikTok.

[Fotocredits - kapinon © Adobe Stock]