LinkedIn wil gaan starten met zakelijke Stories

Zakelijk netwerk LinkedIn springt in op de 'stories-trend'. Na Instagram, Facebook en WhatsApp wil het platform zelf ook gaan experimenteren met stories. Dat maakte Pete Davies van LinkedIn bekend in een blogbericht. Volgens hem is er volop ruimte voor en behoefte aan zo'n functie op het zakelijke platform.

Meer betrokkenheid op LinkedIn

LinkedIn ziet dat het aantal gesprekken in de feed de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen, er is 25% meer engagement (betrokkenheid). En die gesprekken analyseert het platform. Zo zien ze een toename in het delen en discussiëren over leermomenten tijdens het werk en hoe connecties elkaar proberen door te verwijzen binnen hun eigen netwerk. LinkedIn vroeg hun gebruikers waar zij behoefte aan hebben op het platform en op welke manier stories een toegevoegde waarde kunnen leveren.

Het succes van stories

Snapchat begon er ooit mee en inmiddels zijn stories niet meer weg te denken uit het leven van iedereen die social media gebruikt. Het succes zit hem in het kortstondige en vrijblijvende. Je kijkt even snel een story zonder dat je er op hoeft te reageren. En het fijne ervan is dat je met stories iets snel kunt delen zonder dat je feed vol komt te staan met foto's en video's. Ze zijn immers na 24 uur weer verdwenen. En net zo verslavend om te bekijken als een Facebook- of Instagram feed.

Zakelijke stories op LinkedIn

Het is natuurlijk niet helemaal nieuw, het concept van zakelijke stories. Wat dat betreft kunnen we zelfs wel concluderen dat LinkedIn wat 'late to the party' is. Op Instagram zitten ook genoeg bedrijven die stories plaatsen, met de kanttekening dat dit wel voornamelijk gericht is op diensten en producten voor consumenten. Business-to-business stories zijn er veel minder dus wat betreft zijn er kansen genoeg voor LinkedIn. En Pete Davies voegt daar in het blogbericht nog aan toe: "Soms willen we gewoon even snel in contact komen met iemand of even lachen met collega's, en weer doorgaan."

Delen van tips en trucs

Op dit moment test het platform LinkedIn Stories intern. De komende maanden wordt het breder getest onder gebruikers. Het platform zegt al veel geleerd te hebben over de mogelijkheden om stories op een zakelijke manier in te zetten. Zo is het ideaal om belangrijke gebeurtenissen op het werk te laten zien, korte tips en trucs te delen en kun je op een laagdrempelige wijze 1-op-1 reageren op bijvoorbeeld een oproep. Vergelijkbaar zoals we dat kennen van Instagram bijvoorbeeld.