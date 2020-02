​De chronologische Instagram-feed maakt een kleine comeback

Instagram heeft begin 2016 zijn algoritme aangepast waardoor de feed niet meer chronologisch was. Het liet content zien waarvan het algoritme dacht dat het interessant was voor je, in plaats van simpelweg wie het laatste had gepost. Dat kan binnenkort best eens veranderen.



Het Instagram-algoritme

Het was doffe ellende. Waar je eerst Instagram-posts nog heel logisch oplopend zag, veranderde dat in vaak een ophoping van posts over hetzelfde onderwerp. Hierdoor kwamen bijvoorbeeld beroemdheden veel hoger te staan op de feed in plaats van mensen die waarschijnlijk dichterbij je staan. Dat is niet altijd even leuk en geeft soms een wat eenzijdig beeld van de wereld.

Als het klopt dat de chronologische Instagram-feed terugkomt, dan zouden daar veel grammers bij gebaat zijn. Er kwamen enorm veel klachten toen Instagram destijds het algoritme aanpaste, want je kon hierdoor zomaar posts missen. Hoewel die klachten wat afnamen toen gebruikers merkten dat het geen zin had om te klagen -en waarschijnlijk inmiddels gewend waren aan de nieuwe situatie-, is er altijd een harde klaagkern geweest die de feed op het populaire platform liever ‘gewoon’ chronologisch zien.

Liever chronologisch

Nu heeft Instagram al die tijd na het veranderen van het algoritme voet bij stuk gehouden: de volgens de ‘computer’ best passende posts zouden echt beter zijn dan een chronologische opsomming van de creaties van anderen. Het zal ook nu het op het punt staat veranderingen toe te brengen niet weer teruggaan naar volledig chronologisch.

Maar er is wel een tussenweg: het sociale kanaal zal met ‘laatste posts’ komen. Het algoritme blijft erachter draaien, maar je kunt met een druk op de knop wel zien wat er als laatst is geplaatst. Het is een optie die naast de normale feed bestaat en zodra je inlogt vraagt of je naar je gewone feed wenst te kijken of liever naar de ‘laatste posts’.

20 miljard

Het nieuws dat Instagram deze plannen heeft komt niet van Instagram of eigenaar Facebook. Onderzoeker Jane Manchun Wong die het wel vaker bij het rechte eind heeft, komt ermee. Ze kwam dit tegen tijdens haar speurwerk. Instagram heeft nog geen officiële reactie gegeven op dit interessante nieuws. Het sociale platform is een bedrijf in handen van Facebook. Het zorgt voor een kwart van de opbrengsten: in 2019 schijnt Instagram maar liefst 20 miljard dollar te hebben opgebracht.