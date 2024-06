AI for Good Summit 2024

De toekomst van AI: Inzichten van Azeem Azhar

Azeem Azhar, een seriële technologie-ondernemer, investeerder en voormalig regulator, biedt een multidisciplinaire kijk op opkomende trends. Zijn boek uit 2021, “The Exponential Age: How Accelerating Technology is Transforming Business, Politics and Society,” biedt een raamwerk voor het nadenken over de toekomst dat leiders in het bedrijfsleven en de overheid moeten omarmen bij hun toekomstplanning.

In zijn recente toespraak, waarin hij vooruitblikt naar 2030, gebruikte Azhar een persoonlijke anekdote om zijn punt te illustreren. Terwijl hij in zijn kantoor in zijn achtertuin zat, keek hij naar buiten en zag een verwaarloosd schuttingpaneel dat op het punt stond in te storten. “Het ziet er echt uit alsof het elk moment zal instorten,” zei hij. “Maar in die vijf jaar hebben we echte vooruitgang gezien in technologie, AI, en hernieuwbare energiebronnen.”

De impact van AI op ons dagelijks leven

Azhar stelde een cruciale vraag: “Kunnen we de impact van AI op ons dagelijks leven op schaal zien?” Hij vergeleek de situatie met de opmerking van econoom Robert Solow over het computertijdperk: “Je ziet het computertijdperk overal behalve in de productiviteitsstatistieken.” Volgens Azhar geldt hetzelfde voor AI vandaag de dag.

Hij benadrukte dat ondanks de beloften van enkele jaren geleden, zoals autonome voertuigen en medische AI, de daadwerkelijke impact op de productiviteit en economische vooruitgang nog steeds beperkt is. “Productiviteitsgroei tussen 2019 en vandaag is ongeveer 1,5% per jaar,” merkte hij op. “Dat is nauwelijks beter dan de donkere dagen van de jaren ’70.”

Exponentiële technologieën

Azhar legde uit dat sommige technologieën exponentieel groeien, wat betekent dat ze jaar na jaar beter en goedkoper worden. Voorbeelden hiervan zijn zonne-energiecapaciteit, die in vijf jaar verdrievoudigd is, en de kosten van het sequencen van een menselijk genoom, die zijn gedaald van $1.000 in 2019 tot ongeveer $100 vandaag. “Deze technologieën bereiken een omslagpunt waar ze gewoon goed genoeg of goedkoop genoeg zijn voor bedrijven, overheden en consumenten om ze te willen gebruiken.”

Een belangrijk omslagpunt in AI, volgens Azhar, was de introductie van grote taalmodellen (LLMs) zoals GPT-2 in 2019. In de daaropvolgende vijf jaar hebben deze modellen enorme verbeteringen doorgemaakt en zijn ze aanzienlijk goedkoper geworden voor eindgebruikers, wat heeft geleid tot hun snelle adoptie in bedrijven en door consumenten wereldwijd.

AI in diverse sectoren

AI strekt zich ver uit voorbij generatieve AI. Azhar noemde voorbeelden zoals AlphaFold, dat helpt bij het ontdekken van eiwitstructuren, en AI-systemen die worden gebruikt om batterijprestaties te verbeteren en het energiegebruik in datacenters te optimaliseren. “Zodra technologieën goed genoeg en goedkoop genoeg zijn, kunnen we een snelle en wijdverspreide diffusie zien.”

Azhar benadrukte dat AI de potentie heeft om menselijke vaardigheden te versterken. “AI kan ons superkrachten geven,” zei hij. “Het wordt een vaardigheidsversterkende technologie die menselijk kapitaal uitbreidt.” Hij verwees naar een studie waarin GPT-4 de productiviteit van kenniswerkers met 25% verhoogde en de kwaliteit van hun werk met 40% verbeterde.

De toekomst van AI en beleid

Azhar benadrukte het belang van beleidsvorming om de voordelen van AI te maximaliseren. “We moeten ervoor zorgen dat technologie menselijke capaciteiten kan versterken en uitbreiden,” zei hij. Hij riep op tot het creëren van economische omstandigheden die groei en ondernemerschap bevorderen, evenals een diverse, concurrerende en transparante AI-sector.

Hij waarschuwde ook voor de risico’s van monopolistische posities en marktdominantie in de AI-industrie. “Overheden moeten investeren in de impact van deze technologieën en innovatieve interventies gebruiken om de technologie te sturen.”

Azhar besloot zijn toespraak met een oproep aan leiders om diepgaande, intuïtieve kennis van AI-tools te ontwikkelen. “In de komende vijf tot zes jaar zullen we een versnelling langs de AI-curve zien. Wat bepaalt waar we eindigen in 2030, is de institutionele respons en wat we doen om ervoor te zorgen dat AI ons superkrachten geeft in plaats van ons te vervangen.”

Zijn humoristische afsluiting benadrukte de voortdurende behoefte aan technologische vooruitgang: “Of dit me zal helpen mijn schutting tegen 2030 te repareren, daar hebben we een geheel andere technologische revolutie voor nodig.”