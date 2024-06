Google legt uit waarom de AI wilde dat je lijm op je pizza deed

Het is daarom dat AI-overzichten niet alleen tekstuitvoer bieden, maar ook relevante links bevatten zodat mensen verder kunnen zoeken. AI Overview toont alleen informatie die wordt ondersteund door de beste webresultaten, zegt Google. Dat is toch een beetje gek om te lezen als je ziet dat je van de AI lijm op je pizza moet doen of stenen moet eten. Toch stelt Google dat AI-overzichten dus niet hallucineren of dingen verzinnen, zoals Large Language Model-producten dat wel doen. Google zegt: “Als AI-overzichten het mis hebben, is dat meestal om andere redenen: het verkeerd interpreteren van zoekopdrachten, het verkeerd interpreteren van een nuance van taal op het web, of het niet beschikbaar hebben van veel goede informatie. (Dit zijn uitdagingen die ook voorkomen bij andere zoekfuncties).”

Vervalste screenshots

Google heeft AI Overviews natuurlijk grondig getest voor het live ging, maar je kunt niet alles testen. Daarnaast is het ook niet te spreken over de neppe screenshots die zijn gemaakt: “Los daarvan zijn er een groot aantal vervalste schermafbeeldingen op grote schaal gedeeld. Sommige van deze vervalste resultaten waren duidelijk nep. Andere impliceerden dat we gevaarlijke resultaten teruggaven voor onderwerpen als honden achterlaten in auto’s, roken tijdens de zwangerschap en depressie. Deze AI-overzichten zijn nooit verschenen. Dus we raden iedereen die deze schermafbeeldingen tegenkomt aan om zelf een zoekopdracht uit te voeren om dit te controleren.”