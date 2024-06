Kijktip: Concordia, een stad die AI gebruikt om crimineel gedrag te voorspellen

Technologie om crimineel gedrag te voorspellen en te voorkomen

Mensen volledig volgen, en dit allemaal voor een hoger doel waarbij technologie gebruikt kan worden om crimineel gedrag te voorspellen en te voorkomen. In de eerste aflevering blijkt al snel dat dit veel moeilijker is dan het lijkt, omdat er voor de echte beoordeling nu eenmaal altijd mensen nodig zijn. Hier lopen we gelijk tegen een fenomeen aan wat niemand wil horen: het grijze gebied tussen technologische vooruitgang en menselijke fouten, waarbij de echte vijand vaak de mensen zelf zijn, en zeker niet de technologie.



Dit is waar Concordia echt over gaat als het ‘veilige leven’ op brute wijze wordt verstoord door de eerste moord op een jonge medewerker, werkzaam voor de surveillancedienst van de stad. En dit tijdens de viering van een 20-jarig jubileum en er een geplande uitbreiding aan zit te komen van Concordia naar Duitsland. Een crisisexpert en een AI-voorstander worden op moord gezet om de situatie te onderzoeken. Hierbij lopen ze tegen de functionaliteit en geheimen van het systeem aan die best schrikbarend zijn en tegelijkertijd de fundamenten waarop Concordia is gebaseerd weten bloot te leggen.

Hoe realistisch Is Concordia?

Als we de fictieve interviews in de serie geloven waarbij mensen vertellen waarom zij hebben gekozen om hun privacy volledig op te geven maakt het dat de serie heel dichtbij ons huidige leven komt. De gamechanger is echter de maximale inzet van ‘hedendaagse’ technologie. Het idee van een stad zoals Concordia, waar AI en geavanceerde surveillancesystemen worden gebruikt om crimineel gedrag te voorspellen en te beheersen, lijkt misschien futuristisch. Maar laten we ons vooral realiseren dat veel van de technologieën die nodig zijn om zo’n stad mogelijk te maken, nu al bestaan of op dit moment worden ontwikkeld.



Maak je ook vooral geen zorgen over de hoeveelheid camera’s om je heen. Los van de al aanwezige surveillancesystemen zijn woningen uitgerust met deurbellen met camera’s, hangen er cams in de woonkamer (beveiliging), op kinderkamers (oppas) en word je omringt door camera’s op je smartphone, laptop en desktop. Na corona is thuiswerken en online vergaderen niet meer weg te denken, met behulp van, inderdaad, een camera. Veel kijkplezier, ik ben benieuwd wat iedereen vindt van deze serie. Laat het ons weten via sociale media.