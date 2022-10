10 fijne films en series om te kijken op SkyShowtime

SkyShowtime is in Nederland gelanceerd en we zijn nu eenmaal een nieuwsgierig volk, dus kijken we wat er op deze streamingdienst zoal te zien is. Heb jij SkyShowtime genomen (of ga je voor de probeerweek), dan zijn dit tien films en series die de moeite waard zijn. 1. Halo De serie Halo is er eentje voor gamers, maar ook niet-gamers zullen zich er prima mee vermaken. Het vertelt het verhaal dat we kennen uit de gelijknamige games: een groot conflict in het jaar 2700 tussen buitenaards leven dat de Covenant heet en de mensheid. Het is echter niet alleen een serie over oorlog en schieten: er zitten ook veel diepere persoonlijke verhalen in. Erg tof, en een Nederlandse tintje: de Nederlandse regisseur Roel Reiné nam twee afleveringen voor zijn rekening.

2. Yellowstone Yellowstone is een dramaserie die ergens wat doet denken aan Westworld, maar dat komt vooral door de setting: dit is een Western met veel moderne invloeden. En met heel veel bekende, goede acteurs, zoals Kevin Costner, Luke Grimes en Kelly Reilly. In deze serie staan conflicten rondom grenzen centraal. Klinkt een beetje ver-van-ons-bed zo in het ‘wilde westen’, maar deze serie is niet voor niets al vele seizoenen in volle gang: dit is er eentje die je gezien moet hebben.

3. A Quiet Place Part II Het is jammer dat de eerste film A Quiet Place niet op SkyShowtime staat, want die is een goede introductie van de tweede. In deze filmreeks heeft aarde te maken met de komst van buitenaards leven dat nogal heftig reageert op geluid. De oplossing? Stilte, maar dat is niet zo makkelijk als je een pasgeboren baby bij je hebt. Met een fantastische rol van Emily Blunt.

4. The Lost City Heb je zin in iets luchtigers, dan is The Lost City een goede keuze: deze romcom-achtige avonturenfilm over een romanschrijfster die met de acteur die een van haar hoofdpersonages vertolkt op pad moet en in allerlei problemen terecht komt is heerlijk. Heel fout, ook een beetje slecht, maar alles waar Sandra Bullock inzit, heeft een bepaalde kwaliteit die het toch de moeite waard maakt de film aan te zetten. Ook de aanwezigheid van Channing Tatum en Brad Pitt, plus Daniel Radcliffe, is geweldig.

5. Sonic the Hedgehog 2 Ook voor deze film geldt dat het eerste deel niet op SkyShowtime te vinden is, maar dit tweede deel kun je prima volgen zonder dat eerste ooit te hebben gezien. Sonic is natuurlijk ook een gamepersonage en in dit geval is gekozen voor een computer geanimeerde film. De blauwe ren-egel neemt het op tegen vijanden die we kennen uit het spel in een prent die geschikt is voor het hele gezin.

6. The Offer Het is niet allemaal fantasie, games en romantiek op deze streamingdienst, want je kunt er ook terecht voor The Offer. Deze biografische serie heeft alles te maken met The Godfather, de iconische film van Francis Ford Coppola. Hoe is deze film over een grote familia aan gangsters uit New York City tot stand gekomen? De serie is tien afleveringen en brengt goed in kaart wat er zoal nodig was om de geliefde maffiafilm te maken.

7. Star Trek: Strange New Worlds Het is alweer de elfde (!) serie van Star Trek, maar van al die buitenaardse avonturen en toekomstige technologieën kunnen we geen genoeg krijgen. Het is een spin-off van Star Trek: Discovery en hij draait om kapitein Christopher Pike die met zijn crew op de (uiteraard) USS Enterprise werkt. Het is nu nog maar één seizoen, maar een tweede seizoen komt eraan in 2023. Geen wonder: het had zelfs een Emmy-nominatie.

8. American Gigolo Voor de wat oudere lezers/kijkers is American Gigolo waarschijnlijk een bekende naam. Deze nieuwe variant is gebaseerd op de film uit 1980, maar dan in een serie gegoten waarin Jon Bernthal de hoofdrol speelt. Het is niet de beste serie ooit, maar wel een serie die het verhaal vertelt van de worsteling van een man. Van Julian Kaye, die na 15 jaar wordt vrijgesproken van moord en zoekt naar wat zijn leven dan kan zijn. Dat zoekt hij in de seksindustrie van Los Angeles, terwijl hij blijft onderzoeken hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat hij al die tijd vastzat.

9. Super Pumped: the Battle for Uber Super Pumped is een drama over hoe het Travis Kalanick is vergaan. Joseph Gordon-Levitt speelt hem, de man die zorgde dat taxi-app Uber gigantisch werd. Een spectaculair verhaal, gebaseerd op een boek uit 2019 genaamd Super Pumped. Het toffe is dat er in één seizoen een verhaal over een app aan bod komt: in het volgende seizoen wordt dat Facebook, dus gaat het weer een heel andere kant op. Erg tof om meer te leren over hoe Uber zo de wereld heeft overgenomen, maar ook welke problemen het tegenkwam.

10. Let The Right One In De Zweedse film Let the Right One In is briljant, de Amerikaanse versie kan er ook mee door, maar wat doet de serie? Let the Right One In weet niet de genialiteit te bereiken van de origineel film (die overigens gebaseerd is op een boek), maar vertelt het horrordrama wel op een eigen manier die het alsnog een bijzonder verhaal maakt dat je aan de buis kluistert. Het gaat over Mark en zijn dochter Eleanor, wiens levens compleet veranderen wanneer Eleanor in een vampier verandert en voor altijd 12 jaar oud zal zijn.

SkyShowtime SkyShowtime moet nog wel werken aan zijn contentaanpak: veel kijkers verwachtten al Star Trek: Discovery te kunnen zien, Yellowjackets of Dexter: New Blood, maar dat blijkt nu nog niet te kunnen. Waarschijnlijk is dat te wijten dat aan licenties die nu nog bij andere streamingdiensten liggen, maar het had goed geweest als SkyShowtime hierover iets duidelijk zou communiceren. Nu zijn abonnees teleurgesteld, terwijl ze de series misschien al heel binnenkort kunnen verwachten. Hetzelfde geldt voor films als Top Gun: Maverick, Jurassic World Domination en Nope, terwijl hier wel volop reclame voor wordt gemaakt. Daarnaast geeft de ondertiteling ook nog wat problemen, al zou SkyShowtime er op dit moment hard aan werken om die te verhelpen. Kortom, het is duidelijk een streamingdienst die nog in de kinderschoenen staat, maar wel eentje waarop je nu toch al volop toffe content kunt zien.