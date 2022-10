SkyShowtime kiest zelfde kortingsconcept als HBO Max

SkyShowtime is vandaag van start gegaan en kiest voor dezelfde levenslange korting-actie als HBO Max. Je betaalt niet de rest van je leven het bedrag wat je nu voor de streamingdienst betaalt, maar wel een korting van 50 procent. Mocht SkyShowtime zijn maandbedrag van 6,99 euro dus ineens naar 15,99 euro veranderen, dan heeft jouw portemonnee daar minder last van.

Dit soort kortingsacties moeten dat voorkomen. Blijf je immers lid, dan krijg je die korting. Zodra je je lidmaatschap ook maar één keer opzegt, ben je die goede deal die je ‘voor het leven’ had, kwijt. Het lijkt dus alsof ze je een enorm voordeel doen, maar stiekem houden ze je langer vast dan je misschien zelf van plan was. Maar ja, Nederlanders en korting hè? Je betaalt normaliter voor SkyShowtime 6,99 euro, maar met de korting is dat maar 3,50 euro.

Heel slim van SkyShowtime, zij het niet erg origineel. HBO Max -dat eerder dit jaar lanceerde- deed precies hetzelfde. Daar is een reden voor. Heel veel mensen zijn flink aan het shoppen als het om streamingdiensten gaat: toen Loki op Disney+ kwam, even een paar maanden die streamingdienst, maar toen Dahmer op Netflix verscheen, weer even een paar maanden Netflix. Veel mensen hebben wel meer dan één streamingdienst: met zoveel streamingdiensten om uit te kiezen wordt er enorm veel gewisseld.

Let op: als je gebruik wil maken van de korting, dan moet je een account aanmaken via de website Skyshowtime.com. Wanneer je meteen de app downloadt op je smartphone en via die weg een account aanmaakt, dan zit de korting er niet op. Even goed opletten dus. Neem je het wel via de app, dan zie je dat je de eerste zeven dagen gratis kijkt en daarna 6,99 euro per maand gaat betalen. Rode vlaggen: dan doe je dus iets niet goed. Het voordeel is dat je dat abonnement snel kunt opzeggen in deze proefperiode en je dan alsnog een account kunt aanmaken via de goede weg.

SkyShowtime is een samensmelting van de streamingdiensten Peacock en Paramount Plus. Er staan films en series op van Comcast en Paramount, waaronder Universal-films, Dreamworks-producties en de series van Nickelodeon. Er zijn heel veel grote films te bekijken, zoals School of Rock, Jurassic World, een heleboel Tom Cruise-films en de hitserie Halo, gebaseerd op de game Halo.